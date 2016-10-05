Фейгін припускає, що Сущенка в Росії хочуть засудити й обміняти

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Середа, 5 жовтня 2016, 11:13

Російський адвокат українського журналіста Романа Сущенка Марк Фейгін вважає, що одним із мотивів процесу над його підзахисним може бути обмін ув'язнених.

Про це він сказав в інтерв'ю ZN.ua.

Фейгін вважає, що у ФСБ РФ мали б урахувати, що справа проти журналіста, який 6 років працював у Парижі, призведе до великого скандалу.

"Я не знаю, чим вони керувалися. Адже, якщо вони вважали його шпигуном, вони могли б просто не пускати його в країну. Хто заважав це зробити? Я не можу точно стверджувати, але, можливо, він був їм для чогось потрібен", – сказав адвокат.

За його словами, зробити процес над Сущенко "показовим" складно, бо він буде закритим "через наявність там державної таємниці".

"Гадаю, більш слушним є припущення, що Сущенка хочуть засудити й обміняти на когось, хто утримується в Києві", – заявив Фейгін.

"Я не знаю, хто, із числа громадян Росії, утримується в українських в'язницях у якості звинувачуваних чи засуджених, і чи є серед цих людей співробітники спецслужб. Але, якщо такі є, і про це знає російська сторона, напевно, на таких людей могли б обміняти. Я виходжу виключно з попередньої практики: адже ж був обмін щодо Савченко? Чому б йому не бути і в інших випадках?", – сказав він.

На запитання, як Сущенко опинився у Москві, Фейгін відповів: "На жаль, у мене не було можливості обговорити це за той короткий час, що я в нього пробув. Але, за моєю інформацією, це був його особистий візит до брата".

"Я вивчав постанову про порушення кримінальної справи. Це було звичайне затримання, у відношенні Сущенка було проведено оперативний захід", – розповів він.

За словами Фейгіна, Сущенка не катували, але психологічно "розводили" – на предмет того, що "ти будеш сидіти 12 років" і "тобі треба підписати явку з повинною".

"Явку з повинною Роман, ясна річ, не підписав", – сказав він.

Адвокат підтвердив, що українського журналіста звинувачують у шпигунстві, за ст. 276 КК РФ.

"У постанові справді є якась фабула звинувачення з описом подій. На жаль, про ці події я розповісти не можу, оскільки вони можуть становити державну таємницю. Я не давав підписки про нерозголошення, але якщо зараз вдамся в деталі, це послугує підставою для виведення мене зі справи, а Роман дуже просив допомагати йому, і я не можу так ризикувати. Але ніякого шпигунства там немає", – заявив він.

Звинувачення Сущенку пред'являть 7 жовтня: "Зараз він поміщений під варту у статусі підозрюваного. Постанова про залучення в якості звинувачуваного буде в п'ятницю".

На думку Фейгіна, перспектива виграти цю справу "нульова", але "урятувати Романа можна".

"Публічний тиск може призвести до його звільнення чи обміну", – вважає адвокат.

Олена Рощенко, УП

Теми: Росія ЗМІ Політв'язні
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