Гройсман відповів на закиди депутатів: "Тіпун вам на язик!"

Прем'єр-міністр Володимир Гройсман запевняє, що інформація про вилучення нерухомості у громадян за житлово-комунальні послуги, не відповідає дійсності.

Про це він сказав, відкриваючи засідання Кабінету міністрів у середу.

"Щойно почув, як два народних депутати споріднених політичний сил "Опозиційного блоку" Юрій Вілкул та "Батьківщини" Юлія Тимошенко заявили про те, що в українців за несплату житлово-комунальних послуг забирають квартири. Хочу сказати шановним колегам русизмом: "Тіпун вам на язик!", – сказав прем'єр.

Гройсман заявив, що це – "чергова брехня з трибуни Верховної Ради" і підкреслив, що на сьогодні в Україні "ніхто ні в кого за несплату житлово-комунальних послуг не забирає квартири".

"А якщо, не дай Бог, хтось дозволить собі простягнути свої брудні руки до ук раїнських громалдян, які живуть у своїх помешканнях, використовуючи борги за ЖКГ, ми по цих брудних руках як уряд дамо і захистимо кожну родину", – сказав прем'єр.

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