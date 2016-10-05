Гройсман обіцяє, що після створення ринку землі її не скуплять 5 сімей

Прем'єр Володимир Гройсман стверджує, що ринок сільськогосподарських земель в Україні буде запроваджений лише після широкого обговорення та створення ефективної моделі такого ринку.

Про це він заявив у середу під час засідання уряду.

"Ми вважаємо, що без широкого обговорення моделі ринку земель в Україні жодних рішень про запровадження продажу землі бути не може. Хочу підкреслити, що мораторій на заборону продажу земель в Україні діє. Незалежно від того, буде його продовжувати парламент чи ні, він є діючим до тих пір, поки український парламент не прийме рішення про обіг земель", – сказав він.

"І тут варіантів є маса. Таких моделей ринку земель по світу є понад 50. І, якщо Україні потрібна модель, то така, яка захистить реальних землевласників, яка не дасть трьом-п'яти-семи родинам скупити всю землю в Україні і ми категорично проти того, щоб так відбувалося", – додав Гройсман.

Він запевнив, що перед впровадженням ринку землі будуть проведені "широкі консультації з власниками земель" і це "зробить українців багатшими, а не біднішими".

Гройсман також зачитав позицію українського уряду від 2008 року в меморандумі з МВФ, у якій тодішній прем'єр Юлія Тимошенко зобов'язувалася запровадити ринок сільськогосподарських земель.

"Деякі вислови наших політичних діячів, у лапках, носять абсолютно брехливий характер", – заявив він, коментуючи її нинішню позицію проти створення такого ринку.

Українська правда