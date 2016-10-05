Гройсман обіцяє, що після створення ринку землі її не скуплять 5 сімей
Прем'єр Володимир Гройсман стверджує, що ринок сільськогосподарських земель в Україні буде запроваджений лише після широкого обговорення та створення ефективної моделі такого ринку.
Про це він заявив у середу під час засідання уряду.
"Ми вважаємо, що без широкого обговорення моделі ринку земель в Україні жодних рішень про запровадження продажу землі бути не може. Хочу підкреслити, що мораторій на заборону продажу земель в Україні діє. Незалежно від того, буде його продовжувати парламент чи ні, він є діючим до тих пір, поки український парламент не прийме рішення про обіг земель", – сказав він.
"І тут варіантів є маса. Таких моделей ринку земель по світу є понад 50. І, якщо Україні потрібна модель, то така, яка захистить реальних землевласників, яка не дасть трьом-п'яти-семи родинам скупити всю землю в Україні і ми категорично проти того, щоб так відбувалося", – додав Гройсман.
Він запевнив, що перед впровадженням ринку землі будуть проведені "широкі консультації з власниками земель" і це "зробить українців багатшими, а не біднішими".
Гройсман також зачитав позицію українського уряду від 2008 року в меморандумі з МВФ, у якій тодішній прем'єр Юлія Тимошенко зобов'язувалася запровадити ринок сільськогосподарських земель.
"Деякі вислови наших політичних діячів, у лапках, носять абсолютно брехливий характер", – заявив він, коментуючи її нинішню позицію проти створення такого ринку.
Українська правда
Політики, підмінюючи поняття продажу земель, лякають власників паїв, начебто їх земельні ділянки скуплять міфічні інозеці чи олігархи.
Але без згоди продавця (власника паю) ніхто нічого не купить.
Відміна мораторію - це ПРАВО розпоряджатися своєю власністю, а не обов'язок чи примус. І воно має бути.
Інакше це не людська приватна власність, а продажних чиновників, які за них будуть вирішувати, кому, коли і що продавати.