Рада просить світ засудити РФ за переслідування Сущенка й Семени

Верховна Рада ухвалила заяву про незаконне позбавлення російською владою свободи українських журналістів Романа Сущенка та Миколи Семени.

За відповідну постанову №5220 проголосували 210 депутатів.

Звернення адресоване Європейському парламенту, парламентам держав-членів Європейського Союзу, США, Канади і Японії, чинному голові ОБСЄ й міністру закордонних справ ФРН Франку-Вальтеру Штайнмайєру, представнику Організації з безпеки та співробітництва в Європі з питань свободи засобів масової інформації Дуні Міятович.

"Вимагаємо жорсткої реакції світу", – сказала доповідачка Марія Іонова

"Вимагаємо звільнення Сущенка, закриття абсурдної справи проти Семени, щоб він міг виїхати з анексованого Криму", – додала вона.

У додатку до постанови сказано: "Звертаємося до Вас із наполегливим закликом консолідувати зусилля щодо звільнення українських журналістів, засудити дії Російської Федерації, які грубо порушують права людини, сприяти негайному допуску консульських посадових осіб України та адвоката до утримуваного Романа Сущенка".

"Лише спільними діями України та міжнародної спільноти ми можемо зупинити грубі порушення прав людини, які, на жаль, стають постійною практикою у Російській Федерації", – йдеться у ньому.

"Опозиційний блок" не дав жодного голосу за цю постанову, а Ігор Шурма навіть виголився проти, у групі "Відродження" підтримав звернення лише Валентин Ничипоренко, група "Воля народ" дала чотири голоси – Василя Петьовки, Віктора Развадовського, Євгена Рибчинського і Юрія Шаповалова.

Олена Рощенко ,УП