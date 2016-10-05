МЗС офіційно рекомендувало українцям не їздити в Росію

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Середа, 5 жовтня 2016, 13:30

Міністерство закордонних справ рекомендує українцям утриматися від відвідування Росії.

Про це йдеться у заяві відомства у середу.

У МЗС нагадали, що "на території держави-агресора зросла кількість безпідставних затримань наших співгромадян".

"Російські правоохоронні органи грубо поводяться з українцями, застосовують до них неприпустимі методи фізичного та психологічного впливу, тортури та інші дії, що принижують людську гідність. Громадянам України відмовляють у доступі до них консулів, адвокатів", – додали у відомстві.

Міністерство заявило, що такими діями Росія грубо порушує універсальні норми міжнародного права у сфері дотримання прав і свобод людини та свої міжнародні зобов'язання.

"Враховуючи зазначене, а також зважаючи на суттєво обмежені на даний час можливості української сторони забезпечити належну безпеку наших співгромадян на території РФ, МЗС закликає громадян України утримуватися від поїздок до Російської Федерації, а також від слідування транзитом територією цієї держави", – заявили у МЗС.

Як відомо, у вівторок директор політичного департаменту МЗС Олексій Макеєв заявив, що відвідування РФ є небезпечним для всіх громадян України. Він також рекомендував утриматися від поїздок в цю країну.

Українська правда

Теми: Росія МЗС
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Коментарі — 2
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IP: 95.132.116.---kerubino05.10.2016 14:23
Давно пора ввести візовий режим і не треба спиратись на родинні зв'язки ,кому потрібно ,той звернеться за візою і тоді легше буде контролювати людські потоки ,а може це не вигідно тим хто не припиняв торгувати з агресором ,а це верхушка влади .
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IP: 92.113.19.---Дідусь Іванович05.10.2016 14:17
Цього недостатньо. МЗС може лише порадити, а треба заборонити хоча б указом президента спочатку, а потім ї законом.
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