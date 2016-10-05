ФСБ затримала так званого "главу парламента" бойовиків - ЗМІ

00
0
Середа, 5 жовтня 2016, 13:32

Російська ФСБ, за повідомленням українських силовиків, затримала в Ростові так званого "главу парламенту ЛНР" Олексія Карякіна.

Про це у середу пише DT.UA з посиланням на інформоване джерело у силових структурах.

"Карякін був затриманий в Ростові російським ФСБ два дні тому. Після цього російські ЗМІ написали, що він відрікся від "Новоросії" і здався Україні", - сказав співрозмовник.

Він не виключив, що ФСБ може вбити Карякіна і підкинути його тіло на територію України, з метою її дискредитації.

"Ми не виключаємо, що це спецоперація, хоча, перш за все, вона спрямована на зачистку рядів луганської "еліти", точно так само, як це нещодавно сталося з раптово повішеним "главою уряду". Однак,не виключено, що метою спецоперації може бути дискредитація України, і Карякіна, наприклад, можуть знайти мертвим, в тому числі і на українській території.", - пояснило джерело.

Пізніше прес-секретар СБУ Олена Гітлянська повідомила, що "Він (Карякін – ред.) до нас не звертався, і за нашою інформацією, в Україні його немає", - підкреслила вона.

Водночас на своїй сторінці у мережі Вконтакте сам Карякін спростовує інформацію про затримання.

 
скріншот

Проте джерело "Української правди" в силових структурах повідомило, що інформація про затримання "правдива на 99%".

Активність Карякіна в мережі вони пояснюють тим, що йому могли дати гаджет для написання коментарів, або ж писати на сторінці Карякіна замість нього.

Як відомо, 24 вересня "Радник глави ЛНР", колишній "голова Радміну ЛНР" Геннадій Ципкалов, затриманий у справі про спробу перевороту в "Республіці", наклав на себе руки.

Теми: ФСБ Донбас Луганськ
Підписуйтесь на наші push-повідомлення, щоб першими дізнаватися про появу нових матеріалів. Ми обіцяємо надсилати тільки дійсно важливі новини.
По темі
В РФ українському омбудсмену розповіли, що з "кримськими диверсантами" все гаразд 24 вересня 2016, 18:52
Справу "кримського диверсанта" Панова веде зрадник з СБУ 11 вересня 2016, 02:19
Засуджені за думки. Справа кримських мусульман 7 вересня 2016, 13:04
powered by lun.ua
Коментарі — 0
Авторизуйтесь щоб писати коментарі
Вийти Правила коментування
Коментатори, які допускатимуть у своїх коментарях образи щодо інших учасників дискусії, будуть забанені модератором без додаткових попереджень та пояснень. Також дані про таких користувачів можуть бути передані до МВС, якщо від органів внутрішніх справ надійшов відповідний запит. У коментарі заборонено додавати лінки та рекламні повідомлення
Головні новини
МЗС пропонує зважити всі ризики візового режиму з Росією
МЗС офіційно рекомендувало українцям не їздити в Росію
Нобелівську премію з хімії отримали вчені з Франції, США та Нідерландів
Бойовики в 6 разів посилили обстріли на Луганщині – штаб АТО
Усі новини
Освіта

Як старшокласників вчать думати і все аналізувати

Українці у Польщі

Новий фільм молодої режисерки Наді Парфан