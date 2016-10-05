ФСБ затримала так званого "главу парламента" бойовиків - ЗМІ

Російська ФСБ, за повідомленням українських силовиків, затримала в Ростові так званого "главу парламенту ЛНР" Олексія Карякіна.

Про це у середу пише DT.UA з посиланням на інформоване джерело у силових структурах.

"Карякін був затриманий в Ростові російським ФСБ два дні тому. Після цього російські ЗМІ написали, що він відрікся від "Новоросії" і здався Україні", - сказав співрозмовник.

Він не виключив, що ФСБ може вбити Карякіна і підкинути його тіло на територію України, з метою її дискредитації.

"Ми не виключаємо, що це спецоперація, хоча, перш за все, вона спрямована на зачистку рядів луганської "еліти", точно так само, як це нещодавно сталося з раптово повішеним "главою уряду". Однак,не виключено, що метою спецоперації може бути дискредитація України, і Карякіна, наприклад, можуть знайти мертвим, в тому числі і на українській території.", - пояснило джерело.

Пізніше прес-секретар СБУ Олена Гітлянська повідомила, що "Він (Карякін – ред.) до нас не звертався, і за нашою інформацією, в Україні його немає", - підкреслила вона.

Водночас на своїй сторінці у мережі Вконтакте сам Карякін спростовує інформацію про затримання.

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Проте джерело "Української правди" в силових структурах повідомило, що інформація про затримання "правдива на 99%".

Активність Карякіна в мережі вони пояснюють тим, що йому могли дати гаджет для написання коментарів, або ж писати на сторінці Карякіна замість нього.

Як відомо, 24 вересня "Радник глави ЛНР", колишній "голова Радміну ЛНР" Геннадій Ципкалов, затриманий у справі про спробу перевороту в "Республіці", наклав на себе руки.