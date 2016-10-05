Обшук у кримського татарина провели за "Крим - це Україна"

ФСБ закінчила обшук в будинку кримськотатарського активіста Сулеймана Кадирова.

Про це в Facebook повідомляє активіст Заїр Смедляєв.

В ході обшуку вилучили ноутбук і телефон. Кадирова підозрюють в "закликах до невизнання кордонів Російської Федерації і підтримці кримськотатарського батальйону "Аскер ".

"Нібито в репортажі від 29 березня був показаний матеріал, в якому Сулейман говорив: "Крим-це Україна", - повідомив Смедляєв.

У коментарі Крим.Реалії Смедляєв уточнив, що матеріал було показано на кримськотатарському телеканалі ATR.

Раніше повідомлялося, що в Криму в будинку члена феодосійського регіонального меджлісу Сулеймана Кадирова вранці 5 жовтня ФСБ Росії проводила обшук.

Українська правда