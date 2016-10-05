Кабмін відкрив пункт пропуску через держкордон у річпорті Києва

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Середа, 5 жовтня 2016, 13:48

Кабінет міністрів прийняв розпорядження про відкриття міжнародного пункту пропуску через державний кордон у річковому порту Київ.

Про це на своїй сторінці у Facebook написав міністр інфраструктури Володимир Омелян.

"Схвалення цього документу дозволяє нам виконати умови низки важливих міжнародних угод і, що ключове, значно полегшує міжнародні річкові перевезення на внутрішніх водних шляхах України", – повідомив він.

Він додав, що це було зроблено під зобов'язання білоруської сторони збільшити транзит Дніпром.

Міністр також висловив подяку начальнику управління зовнішніх зв'язків Мін'юсту Оксані Рейтер, з якою разом розпочав цей проект у 2015 році.

Українська правда

Теми: порти Київ Кабінет міністрів кордон
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