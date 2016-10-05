МЗС пропонує зважити всі ризики візового режиму з Росією

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Середа, 5 жовтня 2016, 13:50

Міністр закордонних справ Павло Клімкін заявляє про необхідність прогнозу і вивчення ризиків, які можуть виникнути в разі введення візового режиму з Російською Федерацією.

Про це він сказав журналістам в середу в Києві, передає "Інтерфакс-Україна".

"Росія буде намагатися максимально ускладнити процедуру отримання віз, можливо, замість цього пропонуючи якісь форми громадянства. Тому всі ці ризики повинні бути чітко нами вивчені, і на підставі цього ми будемо, відповідно, приймати рішення. Саме це і є ключовим елементом нашої позиції", – сказав міністр.

При цьому глава МЗС відзначив, що українська сторона готова до введення процесу видачі віз.

"Ми оцінювали потреби МЗС для того, щоб ввести видачу віз – це і додаткові консульські посади, додаткове обладнання. Це все ми повинні зробити, в принципі ми готові... але, повинні чітко сказати, що це не питання тижнів, це питання вимагає і серйозної політичної опрацювання і логістики", – сказав він.

Міністр підкреслив, що необхідність посилення безпеки на кордонах з української сторони є безумовною. За його словами, для цього необхідно підтримувати роботу українських спецслужб.

Клімкін додав: "Ми повинні розуміти, що до візового режиму, на жаль, російські спецслужби будуть дуже швидко пристосовуватися. Нам треба зробити не політичні жести, а реально боротися з Росією як агресором".

Як повідомлялося, після затримання і арешту в Росії українського журналіста Романа Сущенко спікер Верховної Ради Андрій Парубій заявив, що не виключає розгляду питання про введення візового режиму з РФ і розширення санкцій.

Міністр закордонних справ також висловив сподівання, що український консул зможе отримати дозвіл на зустріч із Сущенком найближчим часом.

"Ми зараз вибиваємо цей доступ. Дуже сподіваюся, що він буде отриманий вже сьогодні", – сказав Клімкін журналістам в середу.

Міністр також зазначив, що необхідно продовжити тиск на РФ.

"Я продовжую розмовляти з нашими міжнародними партнерами, щоб ми чітко дали сигнал Росії – така провокація не пройде", – сказав Клімкін.

Як повідомлялося, в Москві був затриманий український журналіст Сущенко за нібито "шпигунство".

Лефортовський суд Москви 1 жовтня заарештував його на 2 місяці у кримінальній справі.

У Києві назвали затримання журналіста провокацією, а його звинувачення в шпигунстві надуманими.

Теми: МЗС Росія візи
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IP: 95.132.116.---kerubino05.10.2016 14:17
Ризики для жирних котів від влади ,які ведуть бізнес навіть під час агресіі ?
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