До колегії суддів по "діамантових прокурорах" потрапив друг Корнійця

До колегії суддів у справі "діамантових прокурорів" увійшов колишній товариш за службою звинувачуваного екс-заступника прокурора Київської області Олександра Корнійця Ілларіон Рудик.

Він оголосив про самовідвід, який Голосіївський райсуд Києві задовольнив, передає кореспондент ЛІГА.net.

"Одна із суддів колегії подала у відставку, і є рішення Верховної Ради про її відставку. Автоматичною системою було призначено суддю Рудика", – розповів журналістам представник сторони звинувачення, прокурор ГПУ Яніс Сімонов.

"Даний суддя оголосив про самовідвід. Він зазначив, що разом зі звинувачуваним Корнійцем у 2006-2010 роках працював в органах прокуратури Києва й підтримує з ним дружні взаємини. Це стало підставою для самовідведення", – додав він.

Найближчим часом автоматична система має призначити іншого суддю.

У червні 2015 року співробітники СБУ затримали першого заступника начальника Головного слідчого управління ГПУ Володимира Шапакіна й заступника прокурора Київської області Олександра Корнійця за підозрою в вимаганні хабара в особливо великому розмірі.

У ході затримання в них виявили близько $500 тисяч, а також діаманти й вогнепальну зброю.

За якийсь час Шапакіна і Корнійця звільнили з органів прокуратури.

5 жовтня в Голосіївському районному суді Києва продовжують розглядати справу "діамантових прокурорів".