Династія депутата від БПП роздерибанила заплаву у Вінниці – розслідування

Депутат Верховної Ради від БПП Геннадій Ткачук, а також його родичі, наближені і підставні особи з порушенням закону отримали ділянки у заплаві ріки Вишня у Вінниці.

Про це йдеться у розслідування "Чесно".

Згідно з розслідуванням, майже 10 років тому Вінницька міська рада виділила сільськогосподарському товариству "Голуба нива" 20 га землі для ведення рибного господарства, а у 2010 році змінила цільове призначення на індивідуальну садибну забудову.

Акціонером ПрАТ "Голуба нива" та кінцевим бенефіціаром є Ігор Ткачук – брат Геннадія Ткачука і депутат Вінницької міської ради від "Солідарності". Нещодавно він очолив Одеський морський порт.

У 2011 виконком дав дозвіл на укріплення берегів річки.

У той час мером Вінниці був Володимир Гройсман, який і підписав це рішення. Розслідувачі зазначають, що воно суперечить нормам Водного кодексу України, згідно з якими забороняється "надавати земельні ділянки у заплавах річок під будь-яке будівництво (крім гідротехнічних, гідрометричних та лінійних споруд), а також для садівництва та городництва".

У 2013 році міська рада проголосувала за межі та площу земельних ділянок, які виділялися під забудову, однак управління водних ресурсів відмовило у погодженні, аргументуючи порушенням цілої низки статей Водного кодексу.

Однак міська рада оскаржила це рішення в суді і виграла, що дозволило їй роздати понад 100 ділянок у заплаві у приватну власність. Держагенція з водних ресурсів не стала боротися проти цього в суді.

Згідно з розслідуванням, разом з Ткачуком ділянки у заплаві отримала його дружина і діючий депутат Вінницької міськради Людмила Станіславенко та її спостерігачі за виборах до Ради 2012 року – Павло Барчишен, Федір Луценко та Вікторія Гандзій (ті вибори Станіславенко програла).

Також ділянки отримали помічники нардепа Геннадія Ткачука Олена Костюк, Юлія Волощук (керівник "Голубої Ниви"), Ольга Власенко, Надія Вовк та Павло Солових.

Костюк також разом із Людмилою Станіславенко була співзасновницею ТОВ "АЯГіК", у якому Ігор Ткачук працював юристом.

Крім того, ділянки дісталися працівнику приймальні молодіжного крила партії "Удар", від якої балотувалися Ткачуки, Вадиму Вічковському, співзасновнику компанії "Прайд-Захист Плюс" Олегу Красних, який заснував цю компанію разом із Сергієм Геннадійовичем Ткачуком (повний тезка сина нардепа Геннадія Ткачука).

Також ділянки отримав Олег Легеза, який замінив Геннадія Ткачука у Вінницькій міськраді, коли той пішов у парламент. Крім того, ділянки поруч з Легезою мають ще троє людей з таким же прізвищем.

Загалом, згідно з дослідженням, ділянки отримали не менше 10 людей, пов'язаних з династією Ткачуків.

Крім того, розслідувачі "Чесно" виявили низку власників ділянок, які, ймовірно, є підставними особами. Зокрема, такими є 20-річний Сергій Дарнопук, який шукає роботу за 3000 гривень, а також його ймовірна родичка Ольга Дарнопук, яка у 2011 року просила у міськради матеріальну допомогу.

"Тобто влада про те, що вона має потребу в коштах була добре обізнана і володіла інформацією та копіями документів цієї людини", – зазначили у "Чесно".

Також ділянка є у жінки на ім'я Людмила Теледіді, яка також подавала документи до міської ради на отримання допомоги.

Крім того, ділянками володіють повний тезка молодого спортсмена-вінничанина Тимура Путкарадзе, а також повний тезка молодого футболіста Владислава Бацюри.

Ймовірно, ділянку має і ровесниця хлопців Анастасія Килівник, яка не так давно закінчила школу.

Ігор Ткачук у телефонній розмові з "Чесно" заявив, що володіє лише частиною акцій "Голубої ниви" і заперечив махінації з ділянками.

"Це ви брешете, або ви зараз надаєте якусь неправдиву інформацію. Я більше з вами спілкуватись не хочу, ви як і перший раз (щодо прогулів сесій і комісій міськради – ред.), так і зараз якусь брехню мені кажете", – сказав він.

Згідно з інформацією Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку, Ігореві Ткачуку належить 33,257% акцій "Голубої ниви".

Як стало відомо, за фактом порушення правил охоронних вод відкрите кримінальне провадження.

"14 вересня 2016 року прокуратурою розпочато досудове розслідування, внесені дані до Єдиного реєстру досудових розслідувань, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст. 242 Кримінального кодексу України. Ця стаття передбачає відповідальність за порушення правил охорони вод", – сказала "Чесно" прокурор Людмила Карманчук.

Українська правда