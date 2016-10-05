Україна говоритиме про Сущенка на сесії ПАРЄ

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Середа, 5 жовтня 2016, 16:28

Комітет свободи слова ВР звернувся до міжнародних організацій, МЗС та журналістів зробити все можливе для звільнення українця Романа Сущенка і не дати забути цю справу. 

У той же час про цю справу будуть говорити в ПАРЄ.

Про це на своїй сторінці у Facebook написала журналістка Світлана Остапа, яка перебуває на засіданні комітету.

"Юрій Стець наголосив, що Роман є спецкореспондентом Укрінформа, не є співробітником українських спецслужб чи МО. Представник МЗС сказав, що консула до Романа досі не пустили, консул і адвокат Романа постійно домагаються доступу до нього. Підтвердив, що інкримінують шпіонаж, але доказів так і не надали", - розповіла вона.

Водночас голова Постійної делегації ВР у Парламентській асамблеї Ради Європи Володимир Ар'єв в коментарі виданню "Укрінформ" повідомив, що питання Сущенка буде піднято під час сесії ПАРЄ.

"Ясна річ, що ми підніматимемо це питання під час наших діалогів з іншими делегаціями, і коли буде "український день" у середу, 12 жовтня, ми теж про це говоритимемо", - сказав він.

Як відомо, Паризький кореспондент агенції "Укрінформ" Роман Сущенко, який­ прибув до Росії у приватних справах, був затриманий в РФ, де його звинуватили в шпигунстві.

У ФСБ заявили, що Сущенко є співробітником головного управління розвідки Міноборони України.

У Головному управлінні розвідки називають фейком заяву ФСБ Росії про те, що журналіст "Укрінформу" є розвідником Головного управління розвідки.

В "Укрінформі" заявили, що всі звинувачення "в шпигунстві" на адресу Романа Сущенка, журналіста з багаторічною бездоганною професійною репутацією, акредитованого в одній з найвпливовіших країн Євросоюзу, яка до того ж є учасницею "нормандського формату", можуть розцінюватися лише як ще один зухвалий і неправомірний акт з боку РФ щодо українських громадян.

В агентстві наголошують, що Романа затримали у Москві в день прибуття. Росія, порушуючи всі міжнародні правила, не повідомила про його затримання ні українське консульство, ні родичів Сущенка. Про затримання журналіста стало відомо із повідомлень російських ЗМІ.

У понеділок стало відомо, що Лефортовський суд Москви 1 жовтня заарештував Сущенка на 2 місяці.

Україна вимагає негайного звільнення затриманого в РФ українського журналіста та відповідної реакції від ОБСЄ, РЄ та інших структур.

З вимогою звільнити Сущенка виступила низка міжнародних інституцій, зокрема Репортери без кордонів та уповноважена ОБСЄ з питань свободи слова Дуня Міятович.

Теми: Сущенко Верховна Рада Росія
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