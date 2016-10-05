Військовим в РФ дозволять короткі контракти для операцій за кордоном

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Середа, 5 жовтня 2016, 16:29

Комісія уряду Росії з законопроектної діяльності схвалила законопроект про можливість укладення військовослужбовцями короткострокових контрактів.

Про це йдеться на сайті Кабміну РФ.

Згідно з повідомленням, документ пропонує дозволити строковикам (не раніше ніж за один місяць до закінчення строку військової служби), а також запасникам вступити на військову службу за контрактом "для участі у вирішенні завдань у період надзвичайних обставин або в діяльності з підтримання або відновлення миру і безпеки".

Також ця категорія людей зможе брати участь у діях з "припинення міжнародної терористичної діяльності за межами території Росії, а також у походах кораблів".

Контракт вони зможуть укладати "на строк до припинення обставин, що викликали необхідність його укладення, але не більше ніж на один рік з дня набрання чинності контракту про проходження військової служби".

Цей законопроект був підготовлений Міноборони.

Зараз військові можуть укладати контракти на два, три або п'ять років.

"Укладення перших контрактів з цими категоріями громадян на більш короткі терміни (від шести місяців до одного року) передбачено лише у період надзвичайних обставин (ліквідація наслідків стихійних лих, виконання заходів надзвичайного стану, відновлення конституційного порядку та інші надзвичайні ситуації) або для участі в діяльності з підтримання або відновлення миру і безпеки", – сказано в повідомленні.

Необхідність таких контрактів виникла "у зв'язку з активізацією діяльності міжнародних терористичних і екстремістських організацій", для боротьби з якими знадобилася більш висока мобільність військ.

Законопроект буде розглянуто на засіданні уряду Росії.

Українська правда

Теми: Росія армія
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IP: 91.109.30.---pyrav05.10.2016 17:23
Захотілося швидше здохнути, будьте ласкаві і чим швидше тим краще.
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