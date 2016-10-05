Царевич передумала позиватися до Порошенка

Екс-суддя Печерського райсуду Києва Оксана Царевич відкликала свій позов з Вищого адмінсуду України, яким оскаржила своє звільнення президентом.

Про це повідомили у ВАСУ в середу, передає "Інтерфакс-Україна".

"Царевич відкликала свою позовну заяву", - повідомили у ВАСУ.

У той же час у виробництві ВАСУ є ще дві позовні заяви від Царевич - обидві до Вищої ради юстиції.

Царевич просить суд визнати незаконними рішення ВРЮ, прийняті по відношенню до неї.

Розгляд одного позову призначено на 10 жовтня, а другого - на 24 жовтня.

Як повідомлялося, президент України Петро Порошенко підписав указ про звільнення судді Печерського райсуду столиці Царевич в зв'язку з порушенням присяги.

Бывшая судья Печерского районного суда Киева Оксана Царевич обжаловала свое увольнение в Высшем административном суде.