Царевич передумала позиватися до Порошенка

00
0
Середа, 5 жовтня 2016, 18:03

Екс-суддя Печерського райсуду Києва Оксана Царевич відкликала свій позов з Вищого адмінсуду України, яким оскаржила своє звільнення президентом.

Про це повідомили у ВАСУ в середу, передає "Інтерфакс-Україна".

"Царевич відкликала свою позовну заяву", - повідомили у ВАСУ.

У той же час у виробництві ВАСУ є ще дві позовні заяви від Царевич - обидві до Вищої ради юстиції.

Царевич просить суд визнати незаконними рішення ВРЮ, прийняті по відношенню до неї.

Розгляд одного позову призначено на 10 жовтня, а другого - на 24 жовтня.

Як повідомлялося, президент України Петро Порошенко підписав указ про звільнення судді Печерського райсуду столиці Царевич в зв'язку з порушенням присяги.

Бывшая судья Печерского районного суда Киева Оксана Царевич обжаловала свое увольнение в Высшем административном суде.

Теми: Порошенко суд люстрація
Підписуйтесь на наші push-повідомлення, щоб першими дізнаватися про появу нових матеріалів. Ми обіцяємо надсилати тільки дійсно важливі новини.
По темі
Вакарчук прокоментував свою присутність у президентських рейтингах 5 жовтня 2016, 18:11
На екваторі. Як Петро Порошенко готується до другого терміну 5 жовтня 2016, 12:19
Розвели як кошенят. Чому провалилося придбання 112 каналу 4 жовтня 2016, 12:08
powered by lun.ua
Коментарі — 0
Авторизуйтесь щоб писати коментарі
Вийти Правила коментування
Коментатори, які допускатимуть у своїх коментарях образи щодо інших учасників дискусії, будуть забанені модератором без додаткових попереджень та пояснень. Також дані про таких користувачів можуть бути передані до МВС, якщо від органів внутрішніх справ надійшов відповідний запит. У коментарі заборонено додавати лінки та рекламні повідомлення
Головні новини
ГПУ програла суд Лукаш
Янукович на посаді президента працював на Росію – ГПУ
Комітет визнав законопроект Донець щодо е-декларацій корупційним
Суд Амстердама винесе рішення у справі "скіфського золота" 14 грудня
Усі новини
На старом месте

Как в Харькове создают Арт-завод "Механика"

#NobelPrize

Оголошено ім'я лауреата Нобелівської премії-2016 з медицини