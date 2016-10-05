Українська сторона вимагає від бойовиків надати інформацію про заручників

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Середа, 5 жовтня 2016, 19:02

Українська сторона вимагає від бойовиків надати точну інформацію про заручників, яких вони утримують.

Про це повідомила представник України в гуманітарній підгрупі, перший віце-спікер Ради Ірина Геращенко.

"Українська сторона наголошує, що нам відоме місцезнаходження 57 заручників зі списку 110, який ми офіційно передали іншій стороні ще на попередніх засіданнях. Ми по зернятках знайшли інформацію про утримуваних в ОРДЛО українців, і, попри те, що представники ОРДЛО приховують інформацію про заручників і говорять лише про 45 бранців, ми точно знаємо про наявність 57", - написала вона на Facebook.

"Висунули вимогу надати точну інформацію про інших бранців зі списку 110, перестати приховувати їх місцеутримання, (як це раніше вони говорили про В. Жемчугова, І. Без'язикова, та інших, коли відверто брехали, що цих бранців у них немає)", - додала Геращенко.

За її словами, найближчим часом українських бранців в ОРДЛО відвідає координатор ОБСЄ в гуманітарній групі Тоні Фріш. "Він передасть їм листи і передачі від родичів, ми про це домовилися", - розповіла депутат.

Українська правда 

Теми: заручники полонені
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