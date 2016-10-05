Сайдік стверджує, що про Сущенка в Мінську не говорили. Оліфер каже протилежне

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Середа, 5 жовтня 2016, 20:55

Тристороння контактна група щодо України на зустрічі в Мінську не обговорювала долю заарештованого в Росії українця Романа Сущенка.

Про це заявив спецпредставник ОБСЄ Мартін Зайдік.

"Ні, це прізвище не звучало", - сказав він у середу журналістам.

Тим часом прес-секретар представника України в ТКГ Леоніда Кучми Дарина Оліфер стверджує, що українська сторона на засіданні ТКГ в Мінську порушила питання незаконного тримання в Росії українського журналіста Романа Сущенка.

"Окремо Україна порушила питання незаконного тримання в СІЗО Москви українського журналіста Романа Сущенка", - написала Оліфер на сторінці в Фейсбук за результатами засідання Тристоронньої контактної групи в середу.

Інтерфакс-Україна

Теми: Мінські угоди ЗМІ ОБСЄ
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Коментарі — 3
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IP: 46.175.78.---vik735205.10.2016 22:25
Гармидер:
"Про це заявив спецпредставник ОБСЄ Мартін Зайдік" - а хто такий тоді Сайдік?
Ви ж знаєте, що у божевільні мешкають Наполеони та інші дивні персонажі. Чим ці "посиделки" у "Гранд готелі" відрізняються від палати №6? Ці нікчемні папірці, які продукують сайдики, зайдики, кучми та медведчуки інакше як продуктом шизофренічної маячні, назвати важко.
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IP: 93.72.86.---Гармидер05.10.2016 21:42
"Про це заявив спецпредставник ОБСЄ Мартін Зайдік" - а хто такий тоді Сайдік?
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IP: 109.95.47.---Fry05.10.2016 21:29
Треба було не "порушувати" (та ще так, що ніхто не почув) а вийти з цих переговорив, поки не буде виконано п. 2 Мінської угоди і звільнено всіх наших заручників.
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