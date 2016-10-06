Жебрівський: В окупованій Макіївці вибухнули боєприпаси, є руйнування

Вранці 5 жовтня в окупованій Макіївці Донецької області вибухнули боєприпаси, привезені з Росії.

Про це повідомив голова Донецької обласної військово-цивільної адміністрації Павло Жебрівський на сторінці в Facebook.

"Зранку в Макіївці вибухнули привезені з Росії боєприпаси. Пошкоджено 7 шкіл, 3 садочки і лікарня, житлові будинки, півміста залишилось без електроенергії, знеструмлено шахту", - написав він.

Жебрівський заявив, що після звільнення окупованих територій, Україна, згідно з міжнародним правом, "буде виставляти позови до Росії, як країни-організатора терористів, про відшкодування усіх завданих збитків".