Керрі і Лавров обговорили ситуацію в Україні та Сирії

Державний секретар США Джон Керрі і міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров в ході телефонної розмови обговорили ситуацію в Україні, Сирії, а також питання ядерно-ракетних випробувань в КНДР.

Про це повідомив представник Держдепу Марк Тонер, передає "Укрінформ".

"Я можу сказати, що розмова також стосувалася питань України і Північної Кореї", - зазначив він.

Відповідаючи на питання, чому двосторонні контакти відбуваються після заяви про їх припинення, Тонер зазначив, що ця розмова "є частиною багатосторонніх зусиль, які триватимуть і надалі".

Крім того, представник Держдепартаменту наголосив, що американська сторона використовує всі можливості для того, щоб негайно припинити насильство в Сирії "з огляду на те, що відбувається в Алеппо".