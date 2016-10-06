Трамп: Я не люблю Путіна і не ненавиджу

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Четвер, 6 жовтня 2016, 07:20

Кандидат в президенти США від Республіканської партії Дональд Трамп скорегував слова про своє ставлення до Володимира Путіна, після того як його конкурент на виборах - демократ Хілларі Клінтон, звинуватила його в "заграванні" з російським президентом.

Про це повідомляє NBC.

"Вони говорять, що Дональд Трамп любить Путіна. Я не люблю і не ненавиджу. Подивимося, як це буде працювати", - сказав республіканець в ході виступу перед прихильниками.

Клінтон в свою чергу в середу ввечері заявила, що "Трамп має це дивне захоплення диктаторами".

У вівторок в ході дебатів кандидатів у віце-президенти США демократ Тім Кейн сказав республіканцеві Майку Пенсу: "Ви, хлопці, любите Росію. Ви обоє сказали, що Володимир Путін є кращим лідером, ніж президент (Барак Обама)".

Раніше Дональд Трамп неодноразово схвально відгукнувся про президента РФ Володимира Путіна. Він також заявляв, що якщо стане президентом США, готовий розглянути визнання Криму частиною Росії.

Теми: США Путін
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