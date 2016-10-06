Колишній "спікер" ОРЛО звинуватив Плотницького в чистках

Один з колишніх ватажків луганських бойовиків, який називав себе "спікером парламенту" – Олексій Карякін заявляє, що в ОРЛО проводяться зачистки.

Про це він розповів в інтерв'ю російському виданню Коммерсант.

Раніше ЗМІ повідомляли, що Карякін затриманий російським ФСБ в Ростові, проте в той же час він продовжував писати на своїй сторінці в мережі.

"У Ростов я прилітав 1 жовтня на похорон Геннадія Ципкалова (екс-глава "уряду" ОРЛО і радника глави республіки Ігоря Плотницького, 23 вересня був звинувачений в спробі держперевороту, заарештований, а на наступний день знайдено в камері повішаним.- "Комерсант"). Але там мене ніхто не затримував, а зараз я у справах перебуваю в Москві", - сказав він.

Карякін і Плотницький звинувачують один одного в тому, що діють в ОРЛО в інтересах України.

При цьому Карякін вважає, що ватажок бойовиків Ігор Плотницький "уявив себе царем на цій території і здійснює зачистку всіх, хто міг би скласти йому конкуренцію".

"Ципкалов був убитий особистою охороною Плотницького. Не розумію, хто взагалі в прокуратурі міг придумати це формулювання, що він повісився через побоювання за своє життя. Про спробу якогось перевороту або усунення Плотницького я не знаю. На виборах глави республіки ми з Геннадієм Ципкаловим його підтримували, втрьох були на всіх плакатах", - розповів він.

"Зараз в Луганську чистять всіх, хто мав відношення до становлення республіки", - вважає він.