Журналісти пікетують посольство РФ з вимогою звільнити Сущенка

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Четвер, 6 жовтня 2016, 11:40

Під посольством Росії в Україні журналісти, блогери та колеги заарештованого у Москві кореспондента "Укрінформу" Романа Сущенка вимагають його звільнення.

Як повідомляє "Укрінформ", близько 30 співробітників інформагентства, представників Незалежної медіа-профспілки України тримають плакати: "Я теж кореспондент. Свободу Роману Сущенку!".

Крім того, на огорожі дипмісії вивішено великий плакат із зображенням Сущенка, якого у кайданках ведуть співробітники ФСБ РФ, і написом: "Kremlin! Stop kidnapping!" ("Кремль! Припини викрадення!").

Пікетувальники вигукують "Свободу Сущенку!".

Як відомо, у четвер МЗС України викликає консула Росії для пояснень щодо затримання Сущенка.

Паризький кореспондент агенції "Укрінформ" Роман Сущенко, який­ прибув до Росії у приватних справах, був затриманий у Москві, де його звинуватили в шпигунстві.

У ФСБ заявили, що Сущенко є співробітником Головного управління розвідки Міноборони України. У Головному управлінні розвідки називають це фейком.

У понеділок стало відомо, що Лефортовський суд Москви 1 жовтня заарештував Сущенка на 2 місяці.

З вимогою звільнити Сущенка виступила низка міжнародних інституцій, зокрема Репортери без кордонів та уповноважена ОБСЄ з питань свободи слова Дуня Міятович.

Теми: Сущенко ЗМІ Росія акції
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