На тілі затриманого ФСБ українця Панова виявили сліди тортур

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Четвер, 6 жовтня 2016, 12:10

На тілі громадянина України Євгена Панова, якого затримали в Криму за звинуваченням у диверсії, виявили сліди тортур.

Про це повідомив "Кримській правозахисній групі" брат затриманого Ігор Котелянець.

За словами Котелянця, на зустрічі з підзахисним адвокат виявив у нього шрами на руках від наручників, множинні плями на правій нозі темного кольору. Захист українця думає, що ці синці і шрами з'явилися у Панова в результаті тортур.

Цю інформацію підтвердили і в Українській Гельсінській групі з прав людини. Адвокати отримали російські документи, з яких випливає, що підозрюваний в тероризмі українець Панов давав свідчення під тиском.

В кінці серпня 2016 року українська Гельсінська група від імені брата Євгена Панова направила до Європейського суду з прав людини лист з проханням звільнити його і повернути на територію України.

"Європейський суд з цього листа почав комунікацію між урядами України і Росії, щоб зібрати всі документи і пояснення про травми", – говорить адвокат, який співпрацює з Центром стратегічних справ Української Гельсінської спілки з прав людини Олександр Заруцький.

"В результаті Європейський суд отримав від Росії документи про стан здоров'я Панова, в яких описані його скарги і травми, і Росія сама буде розслідувати, як він отримав ці травми. Європейський суд цим задовольнився і прийняв рішення відмовити в застосуванні правила 39 (екстрадиції Панова в Україну)", – зазначив він.

Експерти Кримської правозахисної групи припускають, що катували українця в період з 7 по 12 серпня, найімовірніше, співробітники ФСБ РФ.

За інформацією Котелянця, Панов прізвищ своїх катів не знає і навіть не бачив їх, бо на голову йому одягали непрозорий мішок, зав'язаний скотчем.

Панов також повідомив, що під час затримання 7 серпня співробітники ФСБ РФ завдали йому удару, в результаті якого він отримав розсічення в районі лоба. На відео, опублікованому російськими спецслужбами, це видно. На запитання відповідав він за заздалегідь складеним співробітникам ФСБ папірцем.

Панов розповів докладно, які тортури до нього застосовувалися: фізичні і психологічні.

Наручники 7 днів були щільно зафіксовані, від цього Євген відчував сильний біль, руки в наручниках застібали під колінами, засовували палицю, піднімали і били по ногах в область гомілки металевою трубою. Також Панов розповів, що після затримання його били і застосовували тортури до статевих органів.

На голову Панова надягали мішок, через це він нічого не міг бачити. В результаті українець втратив орієнтацію в часі і просторі, не знав – ніч чи день, відчував страх. В період з 7 по 12 серпня Панова не годували, давали тільки воду. Це, за словами Панова, було десь на півночі Криму.

У Сімферополі тортури продовжилися. Прив'язували скотчем до стільця, під'єднували до голих частин тіла дроти і підключали електричний струм. Панов розповів, що він сильно кричав від болю і просив припинити тортури, але над ним тільки сміялися. Це тривало близько доби.

Панов вважає, що мета цих тортур – вибити з нього зізнання, що він нібито український диверсант, який приїхав до Криму підірвати будинки, людей, отруїти воду і т.д. Після цих тортур українець був змушений оговорити себе та підписати якісь протоколи.

Як відомо, 10 серпня у ФСБ РФ повідомили, що в Криму затримано громадянина України Євгена Панова, якого назвали "одним з організаторів терактів, які готуються в Криму". 

Брат Євгена - Ігор Котелянець - вважає, що українця викрали в Запорізькій області й вивезли до Криму.

Кримська правозахисна група подала заяву про злочин до прокуратури АР Крим за фактом незаконного позбавлення волі українця, а також завдання йому тілесних ушкоджень на території Криму. 

Ще одному затриманому - у цій справі Андрію Захтію - 5 вересня слідчі органи РФ висунули звинувачення у пособництві тероризму.

Експерти Кримської правозахисної групи виявили у справі "кримських диверсантів" кілька суттєвих протиріч.

Федеральна служба безпеки Росії звинуватила Міністерство оборони України в підготовці терактів в анексованому Криму.

Український Генштаб назвав ці заяви провокацією, а президент Петро Порошенко вважає їх фантазіями Росії.

Теми: Крим Росія ФСБ
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