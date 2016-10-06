Княжицький влаштував демарш – Лещенко назвав його агентом РФ

00
0
Четвер, 6 жовтня 2016, 12:12

Депутат Микола Княжицький звинуватив у роботі проти України тих, хто не підтримав його законопроект про обмежувальні заходи для гастролерів із Росії, у відповідь його назвали агентом РФ.

"Я дуже прошу вас – тих, у кого є хоча б доля честі і совісті, припинити брати участь у засіданнях цієї Верховної Ради. Я принаймні зроблю так", – сказав Княжицький після провального голосування за його проект закону №4303.

"Поки ми хоча би не відправимо на повторне друге читання цей законопроект, поки ми не покажемо, хто в цьому залі виступає проти України, проти українців, хто спекулює і бреше на користь Льовочкіним, Фірташам, іншим корупціонерам, на користь негідникам, олігархічній більшості, яка розкрадала цю країну 25 років, а зараз намагається через таких, як оцей Лещенко тут сидить гавкає, через таких негідників, як оце Червакова, яка з "Інтера" не вилазить, через того ж Льовочкіна, через інших людей, які пробують знищити Україну, не дають прийняти нормальний закон, який підтримує українське мистецьке середовище", – вигукнув він.

За словами Княжицького, за обмеження можливості гастролей російських артистів було багато роликів і протестів, за це виступали Ірма Вітовська, Ростислав Держипільський, "колективи багатьох українських закладів і театрів, закладів культури".

"Ви далі хочете, щоб російські люди, які знущаються над нами, танцювали в Жовтневому палаці на кістках наших предків? Ідіть самі там потанцюйте. Я в цьому цирку участі брати не буду" – заявив він.

Депутат Сергій Лещенко на це заявив, "щоб всі держава бачила, як зараз намагалися запровадити корупційну схему "антинародним фронтом":

"Людина, яка була з батьком російської пропаганди Кисельовим, яка разом із Сівковичем, який втік до Росії, який причетний до розгону Майдану, людина, яка знищила єдиний опозиційний телеканал у часи Януковича – TVI – і ця людина зараз розповідає про те, що він захищає національні інтереси".

"Ця людина є агентом, який засланий сюди, який відстоює ворожі до України інтереси...", – заявив Лещенко на адресу Княжицького.

Депутат Ольга Червакова, у свою чергу, втішилася, що "здоровий глузд усе ж таки переважив над маразмом під час цього голосування".

"Я вважаю, і наша фракція має таку ж позицію: цю сферу (культури) треба дійсно регулювати. Це ганьба, що на гуманітарну сферу України є російські впливи. Але коли ця сфера регулюється за допомогою рейдерських законів…", – зазначила вона, але не встигла договорити за 30 секунд, виділених регламентом.

Перед цією перепалкою Верховна Рада відхилила законопроект №4303, який пропонував вимагати від російських музикантів, артистів театру та кіно письмових заяв про засудження агресії Росії проти України для надання дозволу на гастролі в нашій державі.

Віце-спікер Ірина Геращенко зазначила, що в таких заборонах Україна уподібнилася б до Росії, а Ольга Червакова припустила, що в Росії артистам може загрожувати в’язниця в разі публічних заяв на підтримку України та її територіальної цілісності.

Олена Рощенко, УП

Теми: Верховна Рада
Підписуйтесь на наші push-повідомлення, щоб першими дізнаватися про появу нових матеріалів. Ми обіцяємо надсилати тільки дійсно важливі новини.
По темі
Рада додатково виділила на оборонку більше 7 млрд гривень 6 жовтня 2016, 12:17
Рада відмовилася заборонити гастролі росіян, які не висловилися проти Росії 6 жовтня 2016, 11:08
В РПР закликають не міняти закон про держслужбу, що посилить президента 6 жовтня 2016, 08:27
powered by lun.ua
Коментарі — 0
Авторизуйтесь щоб писати коментарі
Вийти Правила коментування
Коментатори, які допускатимуть у своїх коментарях образи щодо інших учасників дискусії, будуть забанені модератором без додаткових попереджень та пояснень. Також дані про таких користувачів можуть бути передані до МВС, якщо від органів внутрішніх справ надійшов відповідний запит. У коментарі заборонено додавати лінки та рекламні повідомлення
Головні новини
У ГПУ кажуть, що справа проти Лукаш триває
Рада відмовилася заборонити гастролі росіян, які не висловилися проти Росії
У Раді не дійдуть згоди щодо скасування віз із Росією
Росія досі не пустила консула до Сущенка
Усі новини
Інтерв'ю

Письменники складають із людських історій історичне тло – Паоло Джордано

Революція на граніті

Як починалася Революція на граніті? Спогади учасників