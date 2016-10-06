Княжицький влаштував демарш – Лещенко назвав його агентом РФ

Депутат Микола Княжицький звинуватив у роботі проти України тих, хто не підтримав його законопроект про обмежувальні заходи для гастролерів із Росії, у відповідь його назвали агентом РФ.

"Я дуже прошу вас – тих, у кого є хоча б доля честі і совісті, припинити брати участь у засіданнях цієї Верховної Ради. Я принаймні зроблю так", – сказав Княжицький після провального голосування за його проект закону №4303.

"Поки ми хоча би не відправимо на повторне друге читання цей законопроект, поки ми не покажемо, хто в цьому залі виступає проти України, проти українців, хто спекулює і бреше на користь Льовочкіним, Фірташам, іншим корупціонерам, на користь негідникам, олігархічній більшості, яка розкрадала цю країну 25 років, а зараз намагається через таких, як оцей Лещенко тут сидить гавкає, через таких негідників, як оце Червакова, яка з "Інтера" не вилазить, через того ж Льовочкіна, через інших людей, які пробують знищити Україну, не дають прийняти нормальний закон, який підтримує українське мистецьке середовище", – вигукнув він.

За словами Княжицького, за обмеження можливості гастролей російських артистів було багато роликів і протестів, за це виступали Ірма Вітовська, Ростислав Держипільський, "колективи багатьох українських закладів і театрів, закладів культури".

"Ви далі хочете, щоб російські люди, які знущаються над нами, танцювали в Жовтневому палаці на кістках наших предків? Ідіть самі там потанцюйте. Я в цьому цирку участі брати не буду" – заявив він.

Депутат Сергій Лещенко на це заявив, "щоб всі держава бачила, як зараз намагалися запровадити корупційну схему "антинародним фронтом":

"Людина, яка була з батьком російської пропаганди Кисельовим, яка разом із Сівковичем, який втік до Росії, який причетний до розгону Майдану, людина, яка знищила єдиний опозиційний телеканал у часи Януковича – TVI – і ця людина зараз розповідає про те, що він захищає національні інтереси".

"Ця людина є агентом, який засланий сюди, який відстоює ворожі до України інтереси...", – заявив Лещенко на адресу Княжицького.

Депутат Ольга Червакова, у свою чергу, втішилася, що "здоровий глузд усе ж таки переважив над маразмом під час цього голосування".

"Я вважаю, і наша фракція має таку ж позицію: цю сферу (культури) треба дійсно регулювати. Це ганьба, що на гуманітарну сферу України є російські впливи. Але коли ця сфера регулюється за допомогою рейдерських законів…", – зазначила вона, але не встигла договорити за 30 секунд, виділених регламентом.

Перед цією перепалкою Верховна Рада відхилила законопроект №4303, який пропонував вимагати від російських музикантів, артистів театру та кіно письмових заяв про засудження агресії Росії проти України для надання дозволу на гастролі в нашій державі.

Віце-спікер Ірина Геращенко зазначила, що в таких заборонах Україна уподібнилася б до Росії, а Ольга Червакова припустила, що в Росії артистам може загрожувати в’язниця в разі публічних заяв на підтримку України та її територіальної цілісності.

Олена Рощенко, УП