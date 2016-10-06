За добу в зоні АТО 1 боєць загинув, 2 постраждали – штаб

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Четвер, 6 жовтня 2016, 12:50

За добу в зоні проведення антитерористичної операції 1 військовослужбовець загинув, ще 2 постраждали.

Про це на традиційному брифінгу у четвер повідомив речник Міністерства оборони з питань АТО Олександр Мотузяник.

"За минулу добу внаслідок бойових дій, на жаль, 1 український військовий загинув, ще 1 зазнав поранення (внаслідок підриву на розтяжці в Троїцькому на Світлодарській дузі) і 1 отримав контузію (в Пісках)", – сказав полковник.

За словами Мотузяника, географія бойових дій на луганському напрямку дещо розширилася.

"Окупанти перекинули додаткові сили в Слов’яносербськ і обстріляли найближчі українські позиції з мінометів і танка. Також, як і в минулі дні, противник відкривав вогонь у Станиці Луганській та Попаснянському районі. Зокрема, на ділянці фронту Новоолександрівка – Новозванівка, окупанти застосовували міномети та БМП. По наших позиціях випущено понад 50 мінометних мін", – .

Всього за минулу добу на луганському напрямку зафіксовано12 ворожих обстрілів, зокрема 5 – з важкого озброєння.

На донецькому напрямку поновилися активні бойові дії в Пісках.

Противник здійснив 2 потужних мінометних обстріли наших позицій. Окупанти більше 1 години вели вогонь з території зруйнованого Донецького аеропорту, повідомив речник АТО.

Також, за словами Мотузяника, традиційно дуже неспокійно в авдіївській промзоні, де загалом ворожі обстріли тривали майже 3 години. Окрім цього, окупанти відкривали вогонь у Луганському, Новгородському та Верхньоторецькому.

Таким чином, спокійно у середу було лише північніше Горлівки (ділянка фронту Зайцеве – Майорськ).

Всього за минулу добу на донецькому напрямку відбулося 8 ворожих обстрілів, зокрема 4 – з важкого озброєння.

На маріупольському напрямку ворожі обстріли тривають по всьому фронту.

"Окупанти систематично порушують режим тиші у Мар’їнці, Тарамчуку, Старогнатівці та на ділянці фронту Павлопіль – Широкине. Окрім легкого озброєння, НЗФ 1 раз застосовували 82-мм міномет. Також одразу на трьох рубежах вели вогонь снайпери бойовиків. Через нахабні дії окупантів українські війська неодноразово відкривали вогонь у відповідь",  - зазначив Мотузяник.

Всього за минулу добу на маріупольському напрямку зафіксовано 20 ворожих обстрілів, зокрема 1 з використанням міномета.

Вчора на луганському  і донецькому напрямках відбулося 4 польоти ворожих БПЛА.

Українська правда

Теми: АТО
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