У МЗС РФ заявили, що борються з "геноцидом російськомовних" в Україні

3615 переглядів
2
Четвер, 6 жовтня 2016, 13:38

У Міністерстві закордонних справ Росії стверджують, що займаються "врегулюванням кризи в Україні", щоб зупинити потік біженців" з Донбасу до Росії і уникнути "геноциду російськомовного населення".

Про це заявив директор департаменту загальноєвропейського співробітництва МЗС РФ Андрій Келін, виступаючи на відкритті другого Європейського форуму молодих дипломатів, повідомляє ТАСС.

"Щоб зупинити потік біженців із східної України ми намагаємося врегулювати кризу в цій країні. Ми виступаємо за те, щоб Донбас інтегрувався в Україну на рівних умовах, щоб там не було гоніння або геноциду російськомовного населення", – сказав він.

Келін заявив, що "люди там повинні отримати законодавчо, конституційно оформлений статус, пройти амністію, пройти остаточно не тільки військове, а й політичне врегулювання".

За його словами, Росія прийняла "понад мільйон біженців тільки із східної частини України".

Теми: Росія АТО Донбас
Підписуйтесь на наші push-повідомлення, щоб першими дізнаватися про появу нових матеріалів. Ми обіцяємо надсилати тільки дійсно важливі новини.
По темі
Екс-глава ДАІ Києва назвався росіянином і оскаржив свій арешт у Москві 6 жовтня 2016, 12:56
На тілі затриманого ФСБ українця Панова виявили сліди тортур 6 жовтня 2016, 12:10
Депутати БПП пересварилися через візовий режим з Росією 6 жовтня 2016, 12:03
powered by lun.ua
Коментарі — 2
Авторизуйтесь щоб писати коментарі
Вийти Правила коментування
Коментатори, які допускатимуть у своїх коментарях образи щодо інших учасників дискусії, будуть забанені модератором без додаткових попереджень та пояснень. Також дані про таких користувачів можуть бути передані до МВС, якщо від органів внутрішніх справ надійшов відповідний запит. У коментарі заборонено додавати лінки та рекламні повідомлення
IP: 5.105.153.---farabundo06.10.2016 14:06
Кретинизм страны Кацапии - зашкаливает! Тут без комментариев...
ВідповістиЗ цитатою
IP: 178.92.167.---Владимир Галаган06.10.2016 14:02
Пожалуйста, переведите дословно на русский язык словосочетание "російська мова". Это "российский язык, не так ли? Да где вы вдели или слышали такой язык ???!!! Такого не существует. Так сколько можно в угоду российским царям называть язык наших предков русинов Киевской Руси - российским. Идиотизм. Да, Россия приняла в качестве государственного русский язык, но разве от этого он стал российским. США приняли в качестве государственного английский язык, но почему то англичане не называют из за этого свой язык американским.
ВідповістиЗ цитатою
Усі коментарі
Головні новини
Ар'єв: ПАРЄ може змінити свої правила, щоб повернути Росію
Порошенко про егоїстичних політиків: Вона, вибачте обмовився, він
США стежать за спробами обмежити незалежність НАБУ – посол
За добу в зоні АТО 1 боєць загинув, 2 постраждали – штаб
Усі новини
Транплантологія

Як Сільвіо Колагранде отримав зір у спадок від священика

Інтерв'ю

Письменники складають із людських історій історичне тло – Паоло Джордано