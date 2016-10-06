Суди жаліються на "громадських активістів" і просять охорону

Більше половини місцевих і апеляційних судів взагалі не охороняється.

Про це йдеться у спільній заяві Ради суддів України та Державної судової адміністрації України.

"Станом на 5 жовтня 2016 року з 801 приміщення, де розміщуються апеляційні та місцеві суди, 424 (53%) будівлі не охороняються взагалі, 219 (27%) – тільки вдень, 4 (1%) – лише вночі. Цілодобовою охороною підрозділами Національної поліції України забезпечується лише 154 приміщення (19%)", - сказано у повідомленні.

Рада суддів України та ДСА заявляють про неприпустимість припинення та "здійснення неналежної охорони судів".

"Такі дії призводять до вільного доступу до приміщень судів осіб, які перешкоджають роботі судів, належному веденню судових справ, і мають наслідком припинення здійснення правосуддя судами", - сказано в заяві.

"Від місцевих, апеляційних судів і територіальних управлінь ДСА України до Ради суддів України та Державної судової адміністрації України щоденно надходить інформація стосовно неналежної охорони приміщень судів, органів та установ системи", - сказано у повідомленні.

В заяві зазначається, що згідно з постановою Кабміну від 09.11.2015 і законом "Про судоустрій і статус суддів" від 02.06.2016 встановлено, що тимчасово таку охорону мають здійснювати підрозділи Нацполіції та Нацгвардії.

Також у заяві наводиться кілька прикладів, коли так звані "громадські активісти" зривають засідання суду, в тому числі через неналежну охорону судів.

"5 жовтня 2016 року, у зв’язку з протиправними діями так званих "громадських активістів" було вимушено припинено роботу Одеського апеляційного господарського суду та Господарського суду Одеської області. Невідомими особами безпосередньо в судовому засіданні під час розгляду справи було вчинено насильницькі дії стосовно суддів з метою примусу до винесення бажаного судового рішення", - йдеться у заяві.

"Робота вказаних судів у нормальному режимі внаслідок протиправних, насильницьких дій "громадських активістів" стала неможливою", - сказано у тексті.

Вказується, що Рада суддів України та ДСА звертались до Кабміну та МВС із цією проблемою, проте жодних заходів "у вказаному напрямку вжито не було".

Українська правда