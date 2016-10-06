Половина росіян впевнені, що "Боїнг" збила Україна – соціологи РФ

Всеросійський центр вивчення громадської думки представив дані опитування про те, кого росіяни вважають винними в катастрофі малазійського "Боїнга" над Донбасом.



Результати оприлюднені 6 жовтня на офіційному сайті.



Відзначається, що половина росіян (50%) вважає рейс MH17 жертвою нападу українських військових.



З припущенням про провину західних спецслужб згодні 14% громадян РФ.



Терактом називають подію 8% респондентів.



За даними російських соціологів, версії про причетність до атаки на літак представників незаконних збройних формувань "ДНР" та "ЛНР" або російських спецслужб "у народі вкрай непопулярні": про те, що в них вірять, сказали, відповідно, 4% і 1% опитаних.



Про заяву міжнародної слідчої групи, що літак був збитий з території, що контролювалася НЗФ, з пускової установки, привезеної з Росії, вже відомо 64% ​​росіян.



При цьому кожен п'ятий (21%) не бачить значних наслідків для Росії в зв'язку з висновками комісії з розслідування інциденту, дві п'ятих (40%) не змогли сказати, чи може воно якось вплинути на країну і громадян.



Якщо дізнання і матиме наслідки, то швидше за все же негативні: перш за все, респонденти говорили про посилення міжнародної напруги, побоювання посилення санкцій.



Відзначається, що всеросійське опитування ВЦВГД проводив 1-2 жовтня 2016 року методом телефонного інтерв'ю за випадковою вибіркою 1600 респондентів.



Як повідомлялося, міжнародна команда з розслідування катастрофи літака "Боїнг" рейсу МН17, що сталася 17 липня 2014 року, прийшла до висновку, що лайнер був збитий ракетою, випущеною з ЗРК "Бук", доставленого з Росії на територію Донбасу, контрольовану бойовиками.



Слідчі збирають інформацію про двох фігурантів справи і називають їхні імена. Також зазначається, що офіційно підозрюваних наразі немає.

В РФ у відповідь на оприлюднену доповідь заявили, що у ній не було жодних доказів.

Росія заявила послу Нідерландів про невдоволення слідством щодо MH17.

Катастрофа літака Boeing-777 рейсу MH17 забрала життя 283 пасажирів і 15 членів екіпажу, в тому числі 80 дітей.

Українська правда