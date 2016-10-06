Ар'єв: ПАРЄ може змінити свої правила, щоб повернути Росію

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Четвер, 6 жовтня 2016, 13:54

Низка членів ПАРЄ мають намір ініціювати зміну правил для того, щоб повернути російську делегацію у січні 2017 року.

Про це повідомив голова української делегації ПАРЄ Володимир Ар'єв у своєму Facebook.

"Низка впливових в Асамблеї персон в понеділок 10 жовтня готові ініціювати зміну правил ПАРЄ таким чином, щоб делегація РФ змогла без проблем і обмежень зайти в Асамблею в січні 2017", - написав він.

"Вперше правила ПАРЄ пропонують змінювати в інтересах одної країни-члена, а не в інтересах організації", - додав він.

"Така європейська інституція як ПАРЄ починає працювати в традиціях Госдуми РФ", - зазначив він і нагадав, що у вересні лідери трьох і заступники двох політичних груп Асамблеї з'їздили в Москву, "де отримали від росіян ультиматум (!) їхнього повернення".

"Неповага до себе і до себе цих політиків, вочевидь була чимось серйозно аргументована, бо як ще пояснити що вони погодились просувати умови ультиматуму та ігнорувати факт, що РФ взагалі не виконала жодної вимоги ПАРЄ" – обурився він.

Він додав, що в асмблеї є багато людей, які не приймають такий розвиток подій, але є  і прихильники.

"Українська делегація буде боротись проти цього, адже такі дії повністю нівелюють саму організацію і знищують довіру до неї", - наголосив він.

Одночасно з цим повідомленням, в Росії зявилася заява голови міжнародного комітету Держдуми Леоніда Слуцького щодо умов, за яких РФ "буде готова" повернутися в ПАРЄ.

"Якщо сама можливість прийняття дискримінаційних рішень про перегляд повноважень національних делегацій збережеться, то ми до повноформатної роботі повернутися в ПАРЄ будемо не готові. Може, якийсь усічений склад поїде в січні, може, не поїде ніхто", - заявив Слуцький журналістам.

"Подивимося, що станеться в регламентної комісії національної делегації, виходячи з цього, будемо приймати рішення новим складом делегації", - зазначив Слуцький, слова якого наводить РИА Новости.

"Ми активно працюємо зі Страсбургом (з політичними групами ПАРЄ). Оскільки ми не беремо участь в поточній роботі осінньої сесії ПАРЄ і профільних комісіях, немає великого поспіху. Але протягом найближчих тижнів ми збори нової делегації проведемо", - зазначив він.

У 2014 і 2015 роках ПАРЄ через незаконну анексію Криму позбавила російську делегацію права голосувати на сесії, права участі в роботі статутних органів і в моніторингу виборів. 

Українська правда

Теми: ПАРЄ
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