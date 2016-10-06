Пєсков каже, що нічого не знає про недопуск консула до Сущенка
Прес-секретар президента Росії Володимира Путіна Дмитро Пєсков стверджує, що не знає про недопуск українського консула до арештованого журналіста "Укрінформа" Романа Сущенка.
Про це він заявив журналістам у Москві, повідомляє "Укрінформ".
"На це запитання відповісти не можу. Я не маю такої інформації", – сказав він.
Як відомо, у четвер МЗС України викликає консула Росії для пояснень щодо затримання Сущенка.
Паризький кореспондент агенції "Укрінформ" Роман Сущенко, який прибув до Росії у приватних справах, був затриманий у Москві, де його звинуватили в шпигунстві.
У ФСБ заявили, що Сущенко є співробітником Головного управління розвідки Міноборони України. У Головному управлінні розвідки називають це фейком.
У понеділок стало відомо, що Лефортовський суд Москви 1 жовтня заарештував Сущенка на 2 місяці.
З вимогою звільнити Сущенка виступила низка міжнародних інституцій, зокрема Репортери без кордонів та уповноважена ОБСЄ з питань свободи слова Дуня Міятович.
Порошенко дав українським дипломатам доручення добитися звільнення Сущенка.