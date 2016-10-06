Росія застерігає Чорногорію та Боснію від вступу в НАТО

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Четвер, 6 жовтня 2016, 14:55

Передбачуваний вступ Чорногорії, а також Боснії та Герцеговини до НАТО зашкодить відносинам цих країн з Російською Федерацією.

Про це заявив директор департаменту загальноєвропейського співробітництва МЗС РФ Андрій Келін, повідомляє "Интерфакс".

"Наразі НАТО проводить вкрай недружній курс щодо Росії, розміщуються іноземні війська на території прибалтійських держав. Приєднання до НАТО в цій ситуації працює не на стабільність, а на посилення конфронтації у відносинах між країнами", - сказав він на форумі молодих дипломатів.

"І я просив би це мати на увазі: зараз Чорногорія туди збирається, я знаю, що стимулюють і Боснію і Герцеговину. Це не послужить поліпшенню наших відносин", - зазначив Келін. 

Нагадаємо, протокол про приєднання Чорногорії до НАТО був підписаний у травні в Брюсселі міністрами закордонних справ країн-членів Альянсу.

Після ратифікації протоколу всіма країнами-учасницями Альянсу Чорногорія має стати його 29-м членом.

Як повідомлялося, прем’єр Чорногорії не виключив проведення референдуму про вступ до НАТО.

Європейська правда

Теми: НАТО Боснія
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Коментарі — 2
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IP: 72.141.174.---MukolaI06.10.2016 16:35
А не пішла б велика росія на куй разом з попередженнями
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IP: 85.223.209.---Taras Orel06.10.2016 15:26
Значит хорошие сапоги, надо брать
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