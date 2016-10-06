У Росії знову переписали звинувачення для директора української бібліотеки

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Четвер, 6 жовтня 2016, 15:17

Прокуратура Москви затвердила обвинувальний висновок у справі щодо директора Бібліотеки української літератури Наталії Шаріної, обвинуваченої в екстремізмі і розтраті.

Про це повідомив її адвокат, керівник "Команди 29" Іван Павлов, передає в четвер російський "Інтерфакс".

"Найближчим часом справу стосовно моєї підзахисної буде направлено на розгляд до Міщанського районного суду Москви", – сказав Павлов.

Він зазначив, що вже почав знайомиться з обвинувальним висновком у справі.

"Слідство так і не змогло чітко сформулювати звинувачення в екстремізмі. З тексту обвинувального висновку незрозуміло, в скоєнні яких саме дій звинувачується Шаріна. У такій ситуації суд просто не зможе розглядати справу і буде змушений повернути її назад прокурору", - вважає захисник.

У середині вересня він повідомляв, що слідство в четвертий раз пред'явило звинувачення Шаріній в остаточній редакції, внісши в текст обвинувального висновку незначні зміни.

Як відомо, російські правоохоронці 28 жовтня 2015 року провели обшуки в Бібліотеці української літератури, після чого її директор, 58-річна Шаріна була затримана. Стосовно неї було порушено кримінальну справу за статтею 282 КК РФ (розпалювання національної ненависті і ворожнечі, а також приниження людської гідності).

Приводом для порушення справи, відповідно до заяв СКР, стало поширення серед відвідувачів бібліотеки видання Дмитра Корчинського, яке було визнано судом екстремістським матеріалом і заборонено до використання.

Матеріали справи у відношенні Шаріної пізніше передали в управління з розслідування особливо важливих справ ГСУ СКР по Москві.

У середині серпня 2016 року суд повернув справу Шаріної слідчим.

Шаріна знаходиться під домашнім арештом з жовтня 2015 року.

Теми: Росія права людини
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