Націоналісти прийшли з кривавими плакатами під МВС

Близко 300 активістів партій "Свобода", "Правого сектора", а також ОУН пікетують будівлю МВС у Києві з вимогою, не запроваджувати презумпцію правоти поліцейського.

Про це повідомляє кореспондент "Української правди".

Активісти тримають плакати із написами "Презумпція правоти народу" і "Кривавого вбивцю Арсена на нари".

Присутні заявляють, що не задоволені кадровими рішеннями міністра внутрішніх справ Арсена Авакова і керівника Нацполіціі Хатіі Деканоїдзе.

Мар'яна П'єцух

МАР'ЯНА П'ЄЦУХ

За правопорядком стежать близько 200 правоохоронців, при цьому співробітники патрульної поліції обшукують усіх учасників мітингу на підході до будівлі.

МАР'ЯНА П'ЄЦУХ

Мітингувальників намагалися пронести шини, але їх не пропустили.

Присутній також колишній начальник департаменту протидії наркозлочинності Національної поліції Ілля Кива.

МАР'ЯНА П'ЄЦУХ

В коментарі УП він розповів, що перебуває в "розпорядженні міністра".

Один із організаторів акції член політради "Свободи" Юрій Ноєвий заявив, що "запровадження презумпції правоти поліцейського - це крок олігархічної влади для захисту себе і свого майна від людей".

Мітинг проходить спокійно. В МВС мітингарям сказали, що з двома їхніми представниками зможе зустрітися Деканоідзе. Проте в неї у цей час проходив брифінг.

Українська правда