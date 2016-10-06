У Криму членів Меджлісу далі штрафують і не ведуть суд їхньою мовою

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Четвер, 6 жовтня 2016, 17:09

У Бахчисараї на анексованому Кримському півострові суддя відмовився проводити засідання у справі членів Меджлісу кримськотатарською мовою.

Про це повідомляє голова ЦВК Курултаю кримських татар Заїр Смедляєв у Facebook.

"У Бахчисараї продовжує роботу судовий конвеєр із покарання членів Меджлісу кримськотатарського народу", – пише він.

"Уже присуджено грошові штрафи Алі Хамзину, Ільмі Умерову, Садиху Табах, Шевкету Кайбуллаєву й Бекіру Мамутову. Розгляд справ Еміне Авамілевій продовжиться 14 жовтня, Мустафи Маушева 20 жовтня, Ділявера Акієва 24 жовтня", – зазначає Смедляєв.

На 6 жовтня на судове засідання було запрошено Абдурамана Егіза й Енвера Куртієва.

"Суддя Атаманюк Герман Степанович у проведенні судового засідання кримськотатарською мовою відмовив, також відмовив і в запрошенні на засідання перекладача", – заявив Смедляєв.

"Таким чином, Атаманюк показав, що слова президента Російської Федерації Володимира Путіна про небувалий статус кримськотатарської мови залишаються словами, а стаття 10 Конституції Криму, так само як і стаття 18 кримінально процесуального Кодексу Російської Федерації, може бути ним елементарно зігнорована!", – наголосив він.


Як відомо, 28 вересня районний суд Бахчисараю оштрафував Ільмі Умерова за нібито участь у засіданні Меджлісу. З тієї ж причини був оштрафований інший член Меджлісу Алі Хамзін.

30 вересня ще 6-м членам Меджлісу вручили протоколи про адміністративне правопорушення: їхній візит у дім Умерова розцінили як участь у заборонених зборах.

Теми: Крим Меджліс кримські татари суд мова
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