Онищенко відповів Холодницькому про російське громадянство

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Четвер, 6 жовтня 2016, 18:18

Депутат від "Волі народу" Олександр Онищенко заявляє, що не отримував громадянство РФ.

Про це він сказав в коментарі "Українській правді".

Онищенко зазначив, що зараз перебуває у Лондоні.

На запитання, чи отримував він громадянство РФ,Онищенко відповів "ні, звичайно".

При цьому заяву Холодницького він прокоментував: "Він же дурень, я вам кажу".

Як відомо, голова спеціалізованої антикорупційної прокуратури Назар Холодницький заявив, що Онищенко міг отримати громадянство Росії.

Українська правда

Теми: Онищенко Холодницький Росія
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