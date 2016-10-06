Онищенко відповів Холодницькому про російське громадянство
Депутат від "Волі народу" Олександр Онищенко заявляє, що не отримував громадянство РФ.
Про це він сказав в коментарі "Українській правді".
Онищенко зазначив, що зараз перебуває у Лондоні.
На запитання, чи отримував він громадянство РФ,Онищенко відповів "ні, звичайно".
При цьому заяву Холодницького він прокоментував: "Він же дурень, я вам кажу".
Як відомо, голова спеціалізованої антикорупційної прокуратури Назар Холодницький заявив, що Онищенко міг отримати громадянство Росії.
Українська правда