Російський консул проігнорував виклик до МЗС України у справі Сущенка

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Четвер, 6 жовтня 2016, 20:34

Консул Росії в Україні не з'явився до Міністерства закордонних справ України на виклик задля пояснень у справі затриманого в РФ українського журналаста Романа Сущенка.

Про це повідомила речник МЗС Мар'яна Беца.

"Російський консул на виклик до МЗС не з'явився. Сподіваємось, вказівки йому не забаряться, і він завтра пояснить недопуск українського консула #FreeSushchenko", - написала вона на Twitter.

Раніше МЗС викликало консула РФ в Україні для надання пояснень через недопуск українських дипломатів до журналіста Романа Сущенка.

Як відомо, Паризький кореспондент агенції "Укрінформ" Роман Сущенко, який­ прибув до Росії у приватних справах, був затриманий в РФ, де його звинуватили в шпигунстві.

У ФСБ заявили, що Сущенко є співробітником головного управління розвідки Міноборони України.

У Головному управлінні розвідки називають фейком заяву ФСБ Росії про те, що журналіст "Укрінформу" є розвідником Головного управління розвідки.

В "Укрінформі" заявили, що всі звинувачення "в шпигунстві" на адресу Романа Сущенка, журналіста з багаторічною бездоганною професійною репутацією, акредитованого в одній з найвпливовіших країн Євросоюзу, яка до того ж є учасницею "нормандського формату", можуть розцінюватися лише як ще один зухвалий і неправомірний акт з боку РФ щодо українських громадян.

В агентстві наголошують, що Романа затримали у Москві в день прибуття. Росія, порушуючи всі міжнародні правила, не повідомила про його затримання ні українське консульство, ні родичів Сущенка. Про затримання журналіста стало відомо із повідомлень російських ЗМІ.

У понеділок стало відомо, що Лефортовський суд Москви 1 жовтня заарештував Сущенка на 2 місяці.

Україна вимагає негайного звільнення затриманого в РФ українського журналіста та відповідної реакції від ОБСЄ, РЄ та інших структур.

З вимогою звільнити Сущенка виступила низка міжнародних інституцій, зокрема Репортери без кордонів та уповноважена ОБСЄ з питань свободи слова Дуня Міятович.

Українська правда

Теми: МЗС Росія ЗМІ
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