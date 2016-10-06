На чиновників, які закупили неякісну військову форму, завели справу

Військова прокуратура розпочала кримінальне провадження щодо службовців Головного військового представництва, які не перевірили закуплений військовий одяг на відповідність до державних вимог.

Про це повідомила прес-служба Військової прокуратури Центрального регіону.

Згідно з інформацією, у квітні 2016 року Департамент держзакупівель та постачання матеріальних ресурсів Міністерства оборони України уклав низку угод щодо постачання 95000 комплектів літніх польових костюмів для військовослужбовців.

Перевірку якості цих костюмів мали здійснити представники Головного військового представництва та підпорядковані йому військові представництва. Однак вони цього не зробили.

"Отримавши продукцію неналежної якості, підписали акти її приймання, на підставі яких Міноборони України перераховано бюджетні кошти на рахунки суб’єктів господарювання на суму понад 15 млн. грн", - сказано у повідомленні відомства.

Кримінальне провадження розпочато за фактом зловживання службовим становищем.

Українська правда