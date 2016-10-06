На чиновників, які закупили неякісну військову форму, завели справу

267 переглядів
0
Четвер, 6 жовтня 2016, 23:41

Військова прокуратура розпочала кримінальне провадження щодо службовців Головного військового представництва, які не перевірили закуплений військовий одяг на відповідність до державних вимог.

Про це повідомила прес-служба Військової прокуратури Центрального регіону.

Згідно з інформацією, у квітні 2016 року Департамент держзакупівель та постачання матеріальних ресурсів Міністерства оборони України уклав низку угод щодо постачання 95000 комплектів літніх польових костюмів для військовослужбовців.

Перевірку якості цих костюмів мали здійснити представники Головного військового представництва та підпорядковані йому військові представництва. Однак вони цього не зробили.

"Отримавши продукцію неналежної якості, підписали акти її приймання, на підставі яких Міноборони України перераховано бюджетні кошти на рахунки суб’єктів господарювання на суму понад 15 млн. грн", - сказано у повідомленні відомства.

Кримінальне провадження розпочато за фактом зловживання службовим становищем.

Українська правда

Теми: Міноборони прокуратура
Підписуйтесь на наші push-повідомлення, щоб першими дізнаватися про появу нових матеріалів. Ми обіцяємо надсилати тільки дійсно важливі новини.
По темі
173 військових загинули на Донбасі від початку року - Полторак 6 жовтня 2016, 21:50
Прокуратура: Міноборони закупило 95 тисяч комплектів неякісної форми 6 жовтня 2016, 16:58
Генштаб пояснив, кого демобілізують першими 5 жовтня 2016, 10:49
powered by lun.ua
Коментарі — 0
Авторизуйтесь щоб писати коментарі
Вийти Правила коментування
Коментатори, які допускатимуть у своїх коментарях образи щодо інших учасників дискусії, будуть забанені модератором без додаткових попереджень та пояснень. Також дані про таких користувачів можуть бути передані до МВС, якщо від органів внутрішніх справ надійшов відповідний запит. У коментарі заборонено додавати лінки та рекламні повідомлення
Головні новини
173 військових загинули на Донбасі від початку року - Полторак
Російський консул проігнорував виклик до МЗС України у справі Сущенка
Порошенко призначив Савченка головою Миколаївської ОДА
Парубій закрив Раду, візи з Росією не розглянули
Усі новини
Інтерв'ю

Письменники складають із людських історій історичне тло – Паоло Джордано

Фестиваль

Українські глядачі допомогли обрати найкращі короткометражки року