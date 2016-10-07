Росія пригрозила збивати американські літаки в Сирії

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П'ятниця, 7 жовтня 2016, 00:22

Росія виступила з непрямою погрозою збивати американські літаки в Сирії, якщо ті будуть здійснювати удари по військах влади президента Сирії Башара аль-Асада, союзника Москви.

Про це пише Радіо Свобода.

Як заявив речник Міністерства оборони Росії генерал Ігор Конашенков, коментуючи наявність у Сирії російських засобів протиповітряної оборони і недавнє розміщення там додаткової російської батареї ППО, "бойові розрахунки російських комплексів ППО навряд чи матимуть час з’ясовувати "прямою лінією" (термінового телефонного зв’язку між Росією і США – ред.) точну програму польоту ракет і належність їхніх носіїв".

За його словами, "ілюзії дилетантів щодо існування літаків-"невидимок" можуть наштовхнутися на реальність, що розчарує", а радіус дії розміщених у Сирії російських комплексів С-400 і С-300 "може стати сюрпризом для будь-яких невпізнаних летючих об’єктів".

При цьому Конашенков наголошував, що, за його словами, "в низці авторитетних західних ЗМІ публікували "витоки" про обговорення в адміністрації Білого дому можливості завдати ракетних і повітряних ударів по позиціях сирійських військ". Він додав, що рекомендує "колегам у Вашингтоні" "дбайливо прорахувати можливі наслідки реалізації таких планів".

Речник також попередив, що будь-які удари по частинах Сирії, які контролюють сили режиму, також "створять явну загрозу російським військовослужбовцям", що перебувають у цій країні.

У США розкритикували ці заяви, заявивши, що вони не сприяють просуванню до якогось дипломатичного рішення щодо Сирії.

Водночас, сказав речник Державного департаменту Джон Кірбі, в адміністрації США обговорюють різноманітні можливості впливу на становище в Сирії. І, за його словами, "не всі ці можливості ґрунтуються на дипломатії".

Про обговорення у владі США можливості здійснити обмежені удари по позиціях сирійських урядових військ, щоб зупинити їхній наступ на райони зі значним цивільним населенням, зокрема, в місті Алеппо, написало днями видання Washington Post.

Офіційно у Вашингтоні говорять, що не мають наміру втягуватися в сирійську війну. Крім того, у США висловлювали здивування з приводу розміщення в Сирії російських засобів ППО, враховуючи, що авіації не має жодне з угруповань супротивників режиму.

Як відомо, на початку вересня США і Росія домовилися про перемир'я в Сирії, яке протрималося лише тиждень. На тлі запеклих боїв за Алеппо США оголосили про припинення переговорів з Москвою.

Після виходу з переговорів щодо Сирії Вашингтон допускає, поряд з дипломатичним, також і військове рішення сирійської кризи. Водночас, головною метою США залишається політичне рішення конфлікту.

Теми: Росія Сирія США
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