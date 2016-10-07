США закликали Росію покарати замовників вбивства Політковської

Держдепартамент США в напередодні роковин вбивства російської журналістки Анни Політковської закликав владу РФ знайти осіб відповідальних за планування та здійснення злочину.

Про це йдеться в заяві помічника секретаря Держдепартаменту США Джона Кірбі.

"Ми знову закликаємо російський уряд притягнути до суду тих, хто несе відповідальність за наказ, планування і здійснення вбивства пані Політковської", - сказано в заяві.

"Як і багато інших журналістів, які висвітлювали події на Північному Кавказі протягом останніх двох десятиліть, пані Політковська була вбита за її зусилля з викриття корупції, зловживань і порушень прав людини. Триваюча безкарність за ці нерозкриті вбивства продовжує підривати свободу слова і дотримання законності і прав людини в Росії", - відзначили в Держдепі.

Раніше співробітники російського видання "Новая газета", де працювала Політковська, записали відео з вимогою знайти замовника вбивства журналістки.

Оглядач російської "Новой газеты" Анна Політковська, яка була критично налаштована до російської влади і не приховувала цього у своїх публікаціях, була вбита у Москві в під’їзді власного будинку 7 жовтня 2006 року.

Вбивці Політковської отримали довічне ув'язнення. Замовника не знайшли.