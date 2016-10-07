Українська делегація порушить питання Сущенка в ООН

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П'ятниця, 7 жовтня 2016, 02:56

Українська делегація порушить питання щодо незаконного затримання та арешту в Москві журналіста Укрінформу Романа Сущенка на засіданні комітетів Генеральної Асамблеї ООН, які в жовтні розпочали свою роботу в Нью-Йорку.

Про це повідомив постійний представник України при ООН Володимир Єльченко, передає Укрінформ.

"Зараз розпочинається робота комітетів Генасамблеї ООН, і делегація України має намір порушити там питання про незаконне затримання в Москві українського журналіста Романа Сущенка", – зауважив дипломат.

Він уточнив, що йдеться про Третій комітет, який серед інших розглядає питання гуманітарної сфери, а також Четвертий комітет, який зосереджується, в тому числі, на політичних аспектах. Зокрема, вже наступного тижня заплановане засідання Четвертого комітету, присвячене саме питанням інформації.

Глава Української місії також поінформував, що в перші ж дні, коли стало відомо про незаконне утримання українського журналіста в Москві, і МЗС України оприлюднило офіційну позицію з цього питання, вона була негайно доведена до керівництва ООН і Ради Безпеки.

"Був відправлений лист на ім'я Генерального секретаря ООН з заявою української сторони, після чого йому, на наше прохання, був присвоєний статус офіційного документа Ради Безпеки ООН", - зазначив Єльченко. Він уточнив, що в цей же день лист був розісланий усім членам Радбезу.

У офіційному листі наводиться коментар МЗС України щодо затримання Романа Сущенка.

"Розглядаємо це як черговий крок у цілеспрямованій політиці Російської Федерації використання українців, які опиняються в руках її органів влади, у якості політичних заручників у своїй гібридній агресії проти нашої держави. Те, що за своєю професійною діяльністю та життєвими принципами Роман Сущенко є людиною, яка відстоює об’єктивність і свободу слова, лише доводить, що офіційна Москва веде війну не лише проти України, але й проти всього демократичного світу, для якого права людини і свободи є фундаментальними цінностями", - наголошується в документі.

Теми: ООН Сущенко Росія
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