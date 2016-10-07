В ЄС почала роботу спільна прикордонна служба

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П'ятниця, 7 жовтня 2016, 06:16

У Європейському союзі почала працювати спільна прикордонна служба – Європейська прикордонна і берегова охорона.

Про це повідомляє Радіо Свобода.

Вона має посилити можливості ЄС контролювати наплив біженців і краще захищати зовнішні кордони Євросоюзу.

Це агентство буде мати в розпорядженні 1000 прикордонників із країн-членів ЄС і ще 1500 працівників у резерві, а також технічне обладнання, щоб мати змогу оперативно приходити на допомогу країнам, що потребують її.

Нова структура прийшла на заміну попередньому прикордонному агентству ЄС, відомому як FRONTEX, що мало значно менші можливості й повноваження.

Церемонія початку роботи Європейської прикордонної і берегової охорони відбулася в Болгарії, на її кордоні з Туреччиною. Ця країна, серед інших у Євросоюзі, зазнала напливу біженців.

Теми: ЄС кордон біженці
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