Порошенко доручив готуватися до Дня Гідності та Свободи

Президент Петро Порошенко доручив підготуватися до відзначання Дня Гідності та Свободи 21 листопада.

Відповідний указ від 6 жовтня оприлюднено на сайті президента.

День Гідності та Свободи відзначають 21 листопада – у день початку "Помаранчевої революції" 2004 року та "Революції Гідності" 2013 року.

"Указ спрямований на забезпечення гідного вшанування громадянської мужності учасників революційних подій у відстоюванні прав людини та європейського майбутнього України, їх відданості ідеалам свободи, справедливості та утвердження в нашій державі демократичних цінностей", – пояснюється на сайті глави держави.

Порошенко доручив уряду утворити Організаційний комітет із підготовки та відзначення у 2016 році Дня Гідності та Свободи, залучивши до його роботи представників центральних і місцевих органів виконавчої влади, територіальних громад, активних учасників революційних подій, представників ГО "Родина Героїв Небесної Сотні", організацій громадянського суспільства, вітчизняних науковців.

21 листопада у Києві, обласних центрах, інших населених пунктах планується провести меморіальні, урочисті та культурно-мистецькі заходи за участю представників органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, народних депутатів, учасників революційних подій в Україні у 2004, 2013-2014 роках, учасників АТО, представників громадських об'єднань, волонтерських рухів, молоді, духовенства.

У навчальних закладах, військових частинах, закладах культури та просвітницьких центрах планують провести тематичні виставки, круглі столи, зустрічі з активними учасниками революційних подій.

Кабінет міністрів і Київська міська держадміністрація мають забезпечити надання тимчасово належного приміщення для зберігання експонатів та забезпечення діяльності Національного меморіального комплексу Героїв Небесної Сотні – Музею Революції Гідності, а також земельної ділянки у центрі Києва для цього комплексу і профінансувати його спорудження.

МЗС має забезпечити проведення закордонними дипустановами України заходів з відзначення Дня Гідності та Свободи, а Мінінформполітики й Український інститут національної пам'яті – підготовку для державних ЗМІ тематичних інформаційних програм і відповідної соціальної реклами.

МВС і СБУ мають забезпечення безпеку й порядку під час проведення заходів до Дня Гідності та Свободи.

Державний комітет телебачення і радіомовлення має забезпечити широке висвітлення цих заходів і тематичні теле- і радіопередачі.