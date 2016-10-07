Порошенко доручив готуватися до Дня Гідності та Свободи

00
0
П'ятниця, 7 жовтня 2016, 10:20

Президент Петро Порошенко доручив підготуватися до відзначання Дня Гідності та Свободи 21 листопада.

Відповідний указ від 6 жовтня оприлюднено на сайті президента.

День Гідності та Свободи відзначають 21 листопада – у день початку "Помаранчевої революції" 2004 року та "Революції Гідності" 2013 року.

"Указ спрямований на забезпечення гідного вшанування громадянської мужності учасників революційних подій у відстоюванні прав людини та європейського майбутнього України, їх відданості ідеалам свободи, справедливості та утвердження в нашій державі демократичних цінностей", – пояснюється на сайті глави держави.

Порошенко доручив уряду утворити Організаційний комітет із підготовки та відзначення у 2016 році Дня Гідності та Свободи, залучивши до його роботи представників центральних і місцевих органів виконавчої влади, територіальних громад, активних учасників революційних подій, представників ГО "Родина Героїв Небесної Сотні", організацій громадянського суспільства, вітчизняних науковців.

21 листопада у Києві, обласних центрах, інших населених пунктах планується провести меморіальні, урочисті та культурно-мистецькі заходи за участю представників органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, народних депутатів, учасників революційних подій в Україні у 2004, 2013-2014 роках, учасників АТО, представників громадських об'єднань, волонтерських рухів, молоді, духовенства.

У навчальних закладах, військових частинах, закладах культури та просвітницьких центрах планують провести тематичні виставки, круглі столи, зустрічі з активними учасниками революційних подій.

Кабінет міністрів і Київська міська держадміністрація мають забезпечити надання тимчасово належного приміщення для зберігання експонатів та забезпечення діяльності Національного меморіального комплексу Героїв Небесної Сотні – Музею Революції Гідності, а також земельної ділянки у центрі Києва для цього комплексу і профінансувати його спорудження.

МЗС має забезпечити проведення закордонними дипустановами України заходів з відзначення Дня Гідності та Свободи, а Мінінформполітики й Український інститут національної пам'яті – підготовку для державних ЗМІ тематичних інформаційних програм і відповідної соціальної реклами.

МВС і СБУ мають забезпечення безпеку й порядку під час проведення заходів до Дня Гідності та Свободи.

Державний комітет телебачення і радіомовлення має забезпечити широке висвітлення цих заходів і тематичні теле- і радіопередачі.

Теми: Майдан Євромайдан Порошенко історія
Підписуйтесь на наші push-повідомлення, щоб першими дізнаватися про появу нових матеріалів. Ми обіцяємо надсилати тільки дійсно важливі новини.
По темі
ГПУ і адвокати передають у Гаагу нові матеріали щодо Євромайдану 5 жовтня 2016, 15:55
Горбатюк: наліпки на шоломах "беркутівців" не дозволяють ідентифікувати особу 5 жовтня 2016, 03:55
ГПУ: на основі нових свідчень затримали кількох екс-"беркутівців" 4 жовтня 2016, 17:36
powered by lun.ua
Коментарі — 0
Авторизуйтесь щоб писати коментарі
Вийти Правила коментування
Коментатори, які допускатимуть у своїх коментарях образи щодо інших учасників дискусії, будуть забанені модератором без додаткових попереджень та пояснень. Також дані про таких користувачів можуть бути передані до МВС, якщо від органів внутрішніх справ надійшов відповідний запит. У коментарі заборонено додавати лінки та рекламні повідомлення
Головні новини
П'яне водіння може подорожчати до 100 тисяч
"Спонсор" партії Ляшка перераховує виручку на офшори – ЗМІ
У Пентагоні заявили про високу ймовірність війни з Росією
Українська делегація порушить питання Сущенка в ООН
Усі новини
Мисли критично!

Курс від Університету Квінсленда доступний безкоштовно онлайн

Освіта

Як старшокласників вчать думати і все аналізувати