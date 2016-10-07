ГПУ звітує, що затримала адвоката, який перебував у розшуку

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П'ятниця, 7 жовтня 2016, 11:46

Слідчі Генпрокуратруи спільно з працівниками Служби безпеки затримали одного з адвокатів Києва, який перебував у розшуку.

Про це повідомляє у п'ятницю прес-служба ГПУ.

Адвоката підозрюють заволодінні шляхом обману земельною ділянкою вартістю 2 млн грн.

"Встановлено, що вказаний адвокат, діючи умисно, шляхом обману, за попередньою змовою у групі осіб з суб’єктом підприємницької діяльності, кримінальне провадження відносно якого у серпні 2016-го року скеровано до суду з обвинувальним актом, вчинив придбання права власності на земельну ділянку з цільовим призначенням "для будівництва та обслуговування житлового будинку", яка розташована в Подільському районі Києва, в результаті чого вона вибула із комунальної власності територіальної громади Києва", – йдеться в повідомленні.

У ГПУ зазначають, що вказаними вище незаконними діями спричинено збитків територіальній громаді Києва на суму 2 млн грн.

Санкція статті Кримінального кодексу передбачає покарання у виді позбавленням волі на строк від 5 до 12 років з конфіскацією майна.

*** раніше в новині було вказано, що затриманий адвокат - Юлія Дубова. Ця інформація не підтвердилась.

Теми: Генпрокуратура
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