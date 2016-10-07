Рибалка розповів, чому зареєстрував свої торгові марки в офшорі
Депутат від Радикальної партії Сергій Рибалка стверджує, що його торгові марки зареєстровані за кордоном для уникнення рейдерських атак.
Про це він заявив у п'ятницю журналістам в кулуарах Ради.
"Ми платимо в Україні податки, підприємство зареєстроване в Україні... Справді торгові марки зареєстровані на іноземні компанії, тому що наша компанія і моя сім'я пережила три рейдерські атаки, у нас намагалися забрати бізнес", – сказав він.
Рибалка запевнив, що не є власником чи директором жодної компанії.
Як відомо, раніше програма "Схеми" виявила, що Рибалка реєстрував торгову марку "Семки" на офшорну кіпрську фірму.
Рибалка є одним з основних спонсорів партії Ляшка.
Роман Кравець, Олег Шанковський, УП