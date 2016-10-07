Прокуратура знайшла порушення на липецькій фабриці Roshen

Прокуратура Жовтневого району Липецька за підсумками перевірки АТ ЛФК "Рошен" виявила численні порушення вимог законодавства про промислову безпеку.

Про це повідомила прес-служба відомства, пише Економічна правда з посиланням на РБК.

Претензії прокуратури викликало те, що технологічна схема газового обладнання підприємства не відповідає його фактичному розташуванню, на зовнішніх ділянках газопроводів є сліди корозії, а на ділянках території поблизу газорозподільних мереж складуються будівельні матеріали.

Крім того, план заходів щодо локалізації та ліквідації наслідків аварій на небезпечних виробничих об'єктах не відповідає вимогам нормативних документів, зазначила прокуратура.

За результатами перевірки посадовим особам заводу, відповідальним за промислову безпеку, наглядове відомство винесло чотири постанови у справах про адміністративні правопорушення.

Винні посадові особи були оштрафовані на 20 тис. руб. кожен.

Як повідомлялося раніше, суд заборонив стягувати з липецької фабрики "Рошен" 140 мільйонів рублів.

Нагадаємо, президент Петро Порошенко, всупереч заявам, досі не передав свої активи у траст, однак почав реструктуризацію своїх активів Roshen, створивши для цього три офшорні компанії.

Як відомо, у січні 2016 року Петро Порошенко заявив, що передав свою частку "Рошен" у незалежний "сліпий" траст під управлінням іноземного банку.

"Я цього року підписав договір про передачу моєї частки в "Рошені" у незалежний траст, який заснований на моделі "blind trust". Згідно з провідними міжнародними стандартами та в повній відповідності до законодавства України", - заявив Порошенко.

"Згідно з цим договором, жодна моя вказівка, не має юридичної сили. В якості управителя цього трасту призначений респектабельний іноземний банк першої категорії, який буде володіти, контролювати і управляти активами", - додав він.

В Адміністрації президента не змогли назвати "Українській правді" банк, який управлятиме "сліпим трастом".

Сліпий траст – це система відносин, у якій довірчим власникам заборонено надавати бенефіціарам будь-яку інформацію про управління капіталами трасту.