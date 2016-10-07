ОБСЄ підтвердила успішне розведення військ біля Петрівського

Моніторингова місія ОБСЄ підтвердила синхронне розведення військових біля Петрівського в Донецькій області.

Про це написав на своїй сторінці у Facebook представник України в безпековій підгрупі Тристоронньої контактної групи Євген Марчук.

"Синхронне розведення військових біля Петрівського завершено. СММ ОБСЄ перевірила і підтвердила. Для цілодобового контролю залишається група українських офіцерів із СЦКК, а також спостерігачі СММ ОБСЄ", - написав він.

"Для скептиків і критиків спроби синхронного розведення повідомляю: за час роботи над ділянками по розведенню біля Золотого і Петрівського, а це майже місяць, тут не загинув і не був поранений жоден український військовослужбовець. Це що стосується критеріїв оцінки цієї роботи", - додав він.

Як відомо, синхронне розведення військових в районі Петрівського розпочалося у п'ятницю об 11 годині.

21 вересня в Мінську було підписано угоду, згідно з якою українські сили, а також бойовики відводять озброєння від лінії розмежування на трьох ділянках - у районах населених пунктів Станиця Луганська, Золоте і Петровське. Угода набула чинності 22 вересня. Вона повинна бути виконана протягом 13 днів за умови, що 7 днів в цих районах буде дотримуватися режим тиші.

Разом з тим у звітах ОБСЄ продовжували фіксувати обстріли в зазначених районах.

1 жовтня на околиці м.Золоте відбулося відведення військ на визначені представниками ОБСЄ конкретні рубежі.

В "ДНР" та "ЛНР" заявили про зрив відведення сил та озброєння у районі Петровського (Донецька область) та н.п. Станиця Луганська (Луганська обл.), при цьому повідомили, що в районі н.п. Золоте відведення озброєння почалося.

2 жовтня у "ДНР" заявили, що не будуть відводити сили і засоби з н.п. Петрівське, як вирішила контактна група по Донбасу на переговорах у вересні, поки українські силовики не зроблять цього.

При цьому у місії ОБСЄ регулярно заявляють, що роботі спостерігачів чинять перешкоди, зокрема йдеться про небезпеку через мінування територій.

Українська правда