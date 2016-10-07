ОБСЄ підтвердила успішне розведення військ біля Петрівського

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П'ятниця, 7 жовтня 2016, 13:51

Моніторингова місія ОБСЄ підтвердила синхронне розведення військових біля Петрівського в Донецькій області.

Про це написав на своїй сторінці у Facebook представник України в безпековій підгрупі Тристоронньої контактної групи Євген Марчук.

"Синхронне розведення військових біля Петрівського завершено. СММ ОБСЄ перевірила і підтвердила. Для цілодобового контролю залишається група українських офіцерів із СЦКК, а також спостерігачі СММ ОБСЄ", - написав він.

"Для скептиків і критиків спроби синхронного розведення повідомляю: за час роботи над ділянками по розведенню біля Золотого і Петрівського, а це майже місяць, тут не загинув і не був поранений жоден український військовослужбовець. Це що стосується критеріїв оцінки цієї роботи", - додав він.

Як відомо,  синхронне розведення військових в районі Петрівського розпочалося у п'ятницю об 11 годині.

21 вересня в Мінську було підписано угоду, згідно з якою українські сили, а також бойовики відводять озброєння від лінії розмежування на трьох ділянках - у районах населених пунктів Станиця Луганська, Золоте і Петровське. Угода набула чинності 22 вересня. Вона повинна бути виконана протягом 13 днів за умови, що 7 днів в цих районах буде дотримуватися режим тиші.

Разом з тим у звітах ОБСЄ продовжували фіксувати обстріли в зазначених районах.

1 жовтня на околиці м.Золоте відбулося відведення військ на визначені представниками ОБСЄ конкретні рубежі.

В "ДНР" та "ЛНР" заявили про зрив відведення сил та озброєння у районі Петровського (Донецька область) та н.п. Станиця Луганська (Луганська обл.), при цьому  повідомили, що в районі н.п. Золоте відведення озброєння почалося. 

2 жовтня у "ДНР" заявили, що не будуть відводити сили і засоби з н.п. Петрівське, як вирішила контактна група по Донбасу на переговорах у вересні, поки українські силовики не зроблять цього.

При цьому у місії ОБСЄ регулярно заявляють, що роботі спостерігачів чинять перешкоди, зокрема йдеться про небезпеку через мінування територій.

Українська правда

Теми: ОБСЄ АТО Мінські угоди
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IP: 77.52.11.---Viacheslav07.10.2016 14:15
Відступ триває. Порошенківська "дипломатія" діє...
Відведення ордлівських банд - це я розумію, але відхід наших військ зі своїх (облаштованих) позицій, це, як не крути, попри всіляке словесне лушпиння, таки відступ.
Ще один клаптик території України став непідконтрольним.
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