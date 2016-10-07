Розвідка повідомляє про нові втрати бойовиків на Донбасі

Головне управління розвідки Міноборони України повідомляє про шість поранений військовослужбовців з особового складу ЗС РФ на Донбасі.

Про це йдеться у повідомленні відомства у Facebook.

"Чергові втрати особового складу ЗС РФ на сході України протягом доби склали шість поранених зі складу (три – 11 окремого мотострілецького полку /Макіївка/, по одному зі складу окремого штурмового батальйону /Макіївка/, 9 окремого штурмового мотострілецького полку морської піхоти /Новоазовськ/ 1 АК /Донецьк/ та 6 окремого мотострілецького полку /Стаханов/ 2 АК /Луганськ/ ЗС РФ", - сказано у повідомленні.

Водночас вказується, що бойовики продовжують обстріли з 122-мм артилерійських систем та 82-мм і 120-мм мінометів.

Як відомо, моніторингова місія ОБСЄ підтвердила синхронне розведення військових біля Петрівського в Донецькій області.

Українська правда