Черниш обіцяв добиватися ефективнішого моніторингу на Донбасі

Міністр з питань тимчасово окупованих територій та переселенців Вадим Черниш має намір добиватися ефективнішого моніторингу режиму припинення вогню на Донбасі.

Про це він заявив під час відвідання села Широкино поруч з Маріуполем, повідомляє прес-служба міністерства у Facebook.

Згідно з повідомленням, військові ЗСУ ознайомили Черниша з системою моніторингу ОБСЄ та підкреслили, що камери відеоспостереження встановлені лише на підконтрольній українському уряду території.

"Необхідно порушити питання на рівні військового керівництва та керівництва держави про більш ефективний моніторинг дотримання режиму припинення вогню. Ми дамо конкретні пропозиції про застосування додаткових технічних засобів", – сказав Черниш.

Також він відвідав пункт пропуску Гнутове і пересвідчився, що там "забезпечені всі умови, аби люди перетинали лінію розмежування максимально комфортно".

"Є пункти обігріву, питна вода, на місці працює ДСНС, а людей до КПВВ підвозять автобуси, щоправда, вартість такої поїздки невиправдано завищена", – йдеться у повідомленні.

Також Черниш відвідав компанію "Вода Донбасу", яка забезпечує водою весь донецький регіон і яка контролюється одночасно українською стороною і сепаратистами.

Українська правда