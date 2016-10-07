Обстріли бойовиків не дають розвести війська в Станиці Луганській

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П'ятниця, 7 жовтня 2016, 15:03

Поблизу КПВВ в Станиці Луганській проросійські бойовики вдалися до обстрілів, що унеможливлює розведення військ на Луганському напрямку.

Про це йдеться у повідомленні Міноборони України на офіційному сайті.

"На луганському ж напрямку, упродовж минулої доби російсько-окупаційними військами було здійснено 10 обстрілів позицій підрозділів Збройних Сил України. Зокрема, декілька, поблизу КПВВ в Станиці Луганській. Це означає, що провести даний захід (розведення – ред.) на Луганському напрямку Збройні Сили України на теперішній час не мають можливості", - сказано у повідомленні.

Водночас в Міноборони підтвердили, що в районі н.п. Петровське Донецької області, відбулося відведення сил і засобів українських підрозділів в рамках Мінських домовленостей.

"Сили АТО відійшли на 1 км на захід і зайняли нові, заздалегідь обладнані позиції. Процес відведення був верифікований представниками СММ ОБСЄ та СЦКК", - повідомляє відомство.

Як відомо, Рамкову угоду щодо відведення військ на трьох ділянках лінії розмежування на Донбасі було підписано 21 вересня 2016 року у Мінську за участю Тристоронньої контактної групи.

Документ передбачає створення трьох зон безпеки у населених пунктах Золоте, Петровське та Станиця Луганська.

1 жовтня на околиці міста Золоте Луганської області відбулося відведення підрозділу Збройних Сил України на визначені рубежі.

У п'ятницю моніторингова місія ОБСЄ підтвердила синхронне розведення військових біля Петрівського в Донецькій області.

Українська правда

Теми: Міноборони Донбас АТО
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