Савченко намагалася зустрітися в Донецьку з Захарченком – журналіст

Депутат Надія Савченко намагалася проникнути на окуповану територію Донецької області для зустрічі з ватажком бойовиків Олександром Захарченко.

Про це повідомив на своїй сторінці у facebook журналіст, колишній донеччанин Олексій Мацука.

За його інформацією, Савченко намагалася потрапити у Донецьк кілька тижнів тому "стежками" ("по тропам") через Красногорівку.

Зараз нардеп перебуває в Лондоні на форумі "Жінки світу".

В коментарі УП прес-секретар Савченко Тетяна Проторченко відмовилася підтверджувати або спростовувати цю інформацію.

"Я не знаю про що говорить ця людина (Олексій Мацука – УП). Вся її діяльність розписана на "Фейсбуці", якщо хтось щось собі там думає, хай співставляє хоча би дати з тим, що відбувалося. Вона була в ПАРЄ, вона була в Європі", - заявила Проторченко.

На уточнююче запитання, чи таким чином вона спростовує інформацію, Проторченко додала: "І я нічого не спростовую і нічого не підтверджую. Я не знаю цю людину, і те, що вона написала. Я не можу коментувати те, про що я не знаю і вперше від вас чую".

Як відомо, Савченко заявляла, що вважає необхідними прямі переговори з ватажками самопроголошених "ДНР" та "ЛНР".

В інтерв'ю "Українській правді" Савченко розповідала, що, насамперед, прагне зустрітися з Захарченком і Плотницьким з метою обміну полоненими і навіть для цього сама готова здатися у полон.

"Якщо є довіра, то ми будемо обмінюватися людьми (...) Я просто хочу, щоб у них прокинулась сміливість. Я хочу, щоб вони дійшли до того, що вони щось можуть, а не тільки бути маріонетками. І якби мені зараз сказали: "Надя, ти знову йдеш до нас в полон, але ми віддаємо всіх твоїх", я би вже була там. І я хочу, щоб вони зробили це так само", – сказала Савченко.

Мар'яна П'єцух, УП