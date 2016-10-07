Апеляційний суд остаточно відібрав пенсію у Азарова

Апеляційний адміністративний суд скасував рішення Подільського райсуду Києва щодо відновлення виплати пенсії екс-прем'єр-міністру України Миколі Азарову.

Про це на своїй сторінці у Facebook написав віце-прем'єр-міністр Павло Розенко.

"Київський апеляційний адміністративний суд за скаргою Пенсійного Фонду скасував рішення Подільського районного суду м.Києва щодо відновлення виплати пенсії Миколі Азарову", - написав він.

Розенко зазначив, що "кілька місяців тому Подільський суд Києва ухвалив рішення відновити пенсійні виплати Азарову" і навів документ рішення суду.

За його словами, після розголосу цієї справи, Подільський суд "недолугим "спростуванням" розродився, що мовляв вони лише зобов'язали ПФ розглянути заяву Азарова".

"На нашій суперечці крапку поставив Київський апеляційний адміністративний суд, який чітко визнав помилку Подільського суду і скасував рішення цього суду щодо поновлення виплати пенсії Азарову", - написав він.

Як відомо, про рішення Подільського районного суду Розенко на писав 8 вересня.